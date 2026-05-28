Qué se celebra hoy, jueves 28 de mayo de 2026: Día Internacional de la Hamburguesa y otras efemérides

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 28 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes de esta fecha.

Qué conmemoraciones hay los 28 de mayo alrededor del mundo

El Día Internacional de la Hamburguesa es una fecha especial dedicada a uno de los alimentos más populares y queridos a nivel mundial.

Celebrado cada 28 de mayo, este día tiene como objetivo rendir homenaje a la famosa hamburguesa, un platillo que ha trascendido fronteras y culturas, convirtiéndose en un símbolo de la gastronomía rápida y versátil. A lo largo de este día, se realizan diversas actividades para destacar la importancia de la hamburguesa en la cocina moderna, así como su evolución a lo largo del tiempo.

Hamburguesa. Foto: Unsplash.

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de mayo

1971. La Unión Soviética lanzó la nave Mars 3, una misión que más tarde entraría en órbita marciana y lograría posar un módulo de aterrizaje sobre la superficie de Marte. Aunque ese dispositivo funcionó apenas 20 segundos, el episodio quedó como un hito en la exploración espacial.

Planeta Marte. Foto de Archivo.

1967. Sir Francis Chichester regresó al Reino Unido a bordo de su yate Gypsy Moth IV tras completar una vuelta al mundo en solitario con una sola escala en Sídney. La travesía, de 220 días, lo convirtió en el primer navegante en lograr esa proeza en esas condiciones.

1961. El periódico británico London Observer publicó el llamamiento “Appeal for Amnesty 1961”, impulsado por el abogado Peter Benenson. Ese texto, conocido por el artículo “The Forgotten Prisoners”, es considerado el origen de Amnistía Internacional.

1926. En Portugal se produjo un golpe militar encabezado por el general Gomes da Costa, con apoyo de casi todos los partidos políticos. El movimiento abrió una nueva etapa en la vida política del país.

1918. El Movimiento de Liberación Nacional Armenio declaró la independencia de la República Democrática de Armenia del Imperio Ruso. El hecho fue uno de los acontecimientos centrales en la configuración política de la región.

1871. La Comuna de París fue aplastada tras haber gobernado la ciudad desde marzo con un programa popular y autogestionario. La represión dejó decenas de miles de muertos y marcó uno de los episodios más dramáticos de la historia francesa del siglo XIX.

1418. Los borgoñones aliados con los ingleses ocuparon París tras la apertura de la puerta de Saint-Germain. La ofensiva provocó el asesinato de los partidarios del duque de Orleans y obligó al delfín, futuro Carlos VII, a abandonar la ciudad.

1358. Campesinos del norte de Francia se alzaron en una revuelta violenta contra la nobleza por el aumento de tributos y la falta de protección. La rebelión, encabezada por Guillaume de Cale, fue reprimida con extrema dureza.

621. Se libró la Batalla de Hulao, cerca del actual territorio de Henan, en China. La victoria de Li Shimin resultó decisiva en la guerra civil y contribuyó a la caída de la dinastía Sui y al ascenso de la dinastía Tang.

Quiénes nacieron un 28 de mayo

1908. Nació en Londres el escritor británico Ian Fleming, autor de novelas de suspense y creador del personaje James Bond, agente 007. Su obra dio origen a una de las sagas más populares de la ficción contemporánea.

1660. Nació en Hannover Jorge I, quien más tarde se convertiría en rey de Gran Bretaña y sería el fundador de la dinastía Hannover. Su llegada al trono marcó un cambio de etapa en la monarquía británica.

1524. Nació en Estambul Selim II, futuro sultán del Imperio Otomano e hijo de Suleimán el Magnífico. Su reinado se caracterizó por delegar buena parte del poder en sus ministros.

1371. Nació en Dijon Juan I, duque de Borgoña, conocido con el sobrenombre de Juan Sin Miedo. Fue una figura clave en los conflictos políticos y militares de Francia durante fines del siglo XIV y comienzos del XV.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.