Qué se celebra hoy, jueves 19 de febrero de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 19 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 19 de febrero

El Día del Ejército Mexicano, celebrado cada 19 de febrero, es una fecha que honra a las Fuerzas Armadas de México y reconoce su papel fundamental en la defensa de la nación. Esta fecha conmemora la creación del Ejército Mexicano en 1913, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza dio inicio a la reorganización del ejército nacional. Desde entonces, este día ha sido una oportunidad para rendir homenaje a los soldados que han dedicado su vida al servicio de México.

Eventos que sucedieron un 19 de febrero y marcaron la historia

2008: Fidel Castro, comandante y líder de la revolución cubana que lo llevó al poder en 1959, anunció a través del diario oficial "Granma" que dejaba la presidencia de Cuba.

1945: Durante la II Guerra Mundial tuvo lugar el primer desembarco americano en territorio japonés en la isla de Iwo Jima, situada a unos 1.200 km al sur de Tokio. El 26 de marzo, tras una feroz y encarnizada resistencia japonesa, lograron conquistar la isla y controlar sus estratégicos campos de aviación.

1942: En el marco de la II Guerra Mundial, el presidente de los EE.UU. Franklin D. Roosevelt firmó la orden ejecutiva que permitió internar en campos de concentración a los japoneses americanos. Para muchos de ellos comenzó así un auténtico y cruel calvario, al ser vistos con recelo por sus propios vecinos.

1881: Kansas se convirtió en el primer estado americano que prohibió la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas en su constitución estatal, con el fin de obtener la abstinencia total o parcial.

1861: En Rusia, Alejandro Nicolaiévich, primogénito y sucesor de Nicolás I, tras haber emancipado hace poco a los siervos de la familia real, acción que le valió el sobrenombre de "zar libertador", promulgó en el día de hoy un "úkasse" (decreto) por el que se extendió esta medida liberadora a todos los siervos del imperio ruso, venciendo de esta manera la fuerte oposición de la nobleza terrateniente. A pesar de ello, en muchas aldeas se produjeron rebeliones de campesinos protestando por las nuevas obligaciones establecidas en el decreto respecto al pago que debían hacer a los terratenientes en los próximos nueve años para obtener las tierras que consideraban propias, ya que las venían trabajando desde hace varias generaciones.

1836: En España, el Presidente del Gobierno Juan Álvarez Mendizábal, decretó la conocida como "Desamortización de Mendizábal", mediante la cual se traspasaron las propiedades improductivas en poder de la Iglesia y las órdenes religiosas a manos de la oligarquía terrateniente. Mendizábal no pudo gestionar el proyecto pues la reina gobernadora Isabel II lo depuso el 15 de mayo de 1836, menos de un año después de su llegada al poder, con lo que, el procedimiento que se siguió para evitar que las propiedades pasaran al pueblo fue subastarlas en grandes bloques que los pequeños propietarios no pudieron costear, evitando así la formación de una clase media o burguesía que realmente enriqueciera el país y no siguieran los oligarcas detentando latifundios improductivos. La intención de Mendizábal había sido que estas tierras pasaran a manos del pueblo. Mendizábal volvió a ser ministro de Hacienda con Calatrava, después de la Revolución de 1836. La Iglesia decidió excomulgar a los expropiadores y a los compradores de las tierras. En otros países se llevaron a cabo medidas similares.

197: En la actual Lyon (Francia) tuvo lugar la batalla de Lugdunum entre los ejércitos del emperador romano Septimio Severo y del pretendiente Clodio Albino. Se considera el más grande, cruel y sangriento de todos los enfrentamientos entre las fuerzas romanas. Al final de la misma, la victoria de Severo lo dejó como el único emperador del Imperio romano.

Quién nació un 19 de febrero

1876: En Hobita, Rumanía, nació Constantin Brancusi, escultor cuyas obras son consideradas iconos de modernidad.

1743: Nació en Lucca (Italia), el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, que con su talento impulsó de manera significativa la música de cámara.

1473: En Thorn (Polonia) nació Nicolás Copérnico, reconocido como el padre de la astronomía moderna. Copérnico estudió Humanidades en la Universidad de Cracovia y Derecho Canónico en la de Bolonia y fue el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantenían a la Tierra como centro del Universo. Su libro "Sobre las revoluciones de las esferas celestes" fue publicado en 1543, año de su muerte, por lo que nunca supo el gran revuelo que causaría en la humanidad. En 1616 fue considerado libro herético por la Iglesia al dar a conocer la teoría heliocéntrica que revolucionó la astronomía de su época.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.