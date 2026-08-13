Qué se celebra hoy, jueves 13 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 13 de agosto de 2026, en estas efemérides se repasan algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 13 de agosto

El Día Internacional de la Zurdera, celebrado el 13 de agosto, es una fecha destinada a reconocer y concienciar sobre la vida y los desafíos de las personas zurdas. Esta fecha tiene como objetivo sensibilizar al público sobre las particularidades de ser zurdo y promover la aceptación de las personas que utilizan la mano izquierda para realizar la mayoría de las tareas cotidianas.

Se conmemora cada 13 de agosto desde la década de 1990, busca visibilizar las dificultades que enfrentan las personas zurdas en un mundo pensado mayormente para diestros. Según explica National Geographic, la iniciativa surgió en Inglaterra a partir del Club de los Zurdos y apunta a promover la adaptación de objetos de uso cotidiano como una cuestión de inclusión. La publicación también destaca que, a lo largo de la historia, la zurdera estuvo asociada a supersticiones y fue motivo de marginación en distintas sociedades, una mirada que evidencia la importancia de aceptar y normalizar las diferencias individuales.

Persona zurda. Foto: Unsplash

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de agosto

2004. Con la presencia de 202 países, se inauguran en Atenas, Grecia, las XXV Olimpiadas de la Era Moderna. El programa incluye 301 pruebas en 28 deportes, en una nueva edición de uno de los grandes acontecimientos del deporte mundial.

1961. En la República Democrática Alemana se ordena iniciar la construcción de un muro para separar ambas zonas de Berlín y aislar completamente el sector occidental. La medida se convertirá en uno de los símbolos más fuertes de la Guerra Fría y de la división de Europa.

Vestigios del muro de Berlín. Foto: Archivo.

1905. Noruega decide su separación de Suecia mediante un plebiscito, tras cerca de un siglo de unión entre ambos países. El resultado registra una mayoría abrumadora a favor de la independencia, en un proceso decisivo para la historia noruega.

1814. La colonia holandesa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es cedida a Gran Bretaña a cambio de una indemnización de seis millones de libras esterlinas. El acuerdo marca un cambio de control político y demográfico en una región estratégica del sur africano.

1787. Turquía declara la guerra a Rusia luego de que Catalina II rechaza el ultimátum relacionado con Crimea. El conflicto se inscribe en la disputa por la influencia y el dominio territorial en el área del mar Negro.

1762. La Habana cae en manos inglesas tras cuatro meses de asedio. Para España, la pérdida de su principal plaza en las Antillas representa un duro revés en el escenario colonial de la época.

1704. Durante la Guerra de Sucesión Española se libra la Segunda Batalla de Höchstädt, también conocida como Batalla de Blenheim, en Alemania. La victoria de la Gran Alianza frena el avance franco-bávaro y altera el equilibrio militar en Europa.

1553. Miguel Servet es detenido en Ginebra por orden de Juan Calvino. El teólogo y científico español es acusado de herejía por sus posiciones doctrinales, en un episodio que refleja las tensiones religiosas del siglo XVI.

1521. Cae Tenochtitlán tras un prolongado asedio encabezado por las tropas de Hernán Cortés. La captura de Cuauhtémoc y la devastación de la ciudad marcan el final de la conquista de México, uno de los hechos históricos más trascendentes de un día como hoy.

335. El emperador Constantino el Grande consagra en Jerusalén la Basílica del Santo Sepulcro. La ceremonia consolida la importancia religiosa del sitio dentro de la tradición cristiana.

Quiénes nacieron un 13 de agosto

1926. Nace en Birán, Cuba, Fidel Castro Ruz, militar, revolucionario y dirigente político. Su figura tendrá una influencia central en la historia contemporánea de Cuba y de América Latina.

1899. Nace en Londres Alfred Hitchcock, director de cine británico reconocido como uno de los grandes maestros del suspenso. Su obra dejará títulos fundamentales en la historia del cine.

1814. Nace en Lodgo, Suecia, Anders Jonas Angström, físico y astrónomo considerado uno de los fundadores de la espectroscopia. Su apellido dará nombre a una unidad de longitud utilizada en el ámbito científico.

1311. Nace en Salamanca Alfonso XI, rey de Castilla, conocido como "el Justiciero". Durante su reinado reforzará la autoridad de la corona en un período clave de la historia castellana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.