Qué se celebra hoy, domingo 7 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 7 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se celebra este 7 de junio

El 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por inocuidad alimentaria se entiende la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria hasta su consumo final, para evitar la contaminación y enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de junio

1942. En el océano Pacífico concluye la Batalla de Midway, un enfrentamiento clave en el que Estados Unidos logra revertir el curso de la guerra en esa región. La victoria se apoyó en la descodificación previa de mensajes japoneses, un factor decisivo para anticipar el ataque.

1905. Noruega se separa definitivamente de Suecia, unión de la que mantenía autonomía desde 1815, e instaura la monarquía en la persona de Carlos de Dinamarca. El hecho figura entre las efemérides políticas más relevantes de la fecha.

1885. En Constantinopla, actual Estambul, un incendio de gran magnitud destruye más de 300 edificios. El episodio quedó registrado entre los hechos históricos más impactantes ocurridos un día como hoy.

1863. Tropas francesas toman Ciudad de México y Napoleón III impulsa la llegada de Maximiliano de Austria al trono mexicano. Este avance marcó un punto central en la intervención francesa en México.

1640. Durante la fiesta del Corpus en Barcelona, cientos de segadores se amotinan, atacan viviendas de funcionarios reales y asesinan al virrey. La revuelta derivó en la llamada Guerra dels Segadors, que se prolongó durante más de una década.

1517. El navegante Juan de Grijalva llega a Potonchán, en la actual México, capital del señorío de Tabasco, donde se entrevista con el cacique maya Tabscoob. Se trata de uno de los acontecimientos de exploración vinculados a esta fecha.

1494. En Tordesillas se firma el tratado entre los Reyes Católicos y Juan II de Portugal que establece el reparto de tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal. El acuerdo resultó decisivo para la futura colonización portuguesa de Brasil.

1099. La Primera Cruzada avista Jerusalén desde el monte de la Alegría tras tres años de marcha. Semanas más tarde, el ejército cruzado ingresaría en la ciudad, en uno de los episodios más violentos de aquel proceso militar y religioso.

Quiénes nacieron un 7 de junio

1848. Nace en París Eugène Henri Paul Gauguin, pintor postimpresionista francés cuya obra sería considerada entre las más influyentes del siglo XIX. Su trayectoria artística y sus cambios de residencia marcaron una vida atravesada por la búsqueda estética.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.