El pronóstico para hoy domingo 7 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que hoy domingo 7 de junio de 2026 tendrá una jornada marcada por alta nubosidad, humedad y episodios de inestabilidad, con una mínima más baja de 10°C y una máxima más alta de 21°C.

En el noroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y probables tormentas, con temperatura mínima de 13°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas. En la tarde/noche el cielo permanecerá cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y habrá precipitaciones con probables tormentas, con temperatura mínima de 11°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones con tormentas. Durante la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperatura mínima de 12°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperatura mínima de 12°C y máxima de 18°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde/noche predominará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con temperatura mínima de 10°C y máxima de 18°C.

Albion vs Fenix, 3-0, Torneo de Segunda Division del Campeonato Uruguayo de Futbol 2025, hinchas con paraguay en tribuna del Estadio Parque Capurro de Montevideo en dia de lluvia, clima, estado del tiempo, invierno, ND 20250819, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo está el tiempo en el este del país

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto y persistirá la baja probabilidad de precipitaciones, con temperatura mínima de 14°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde/noche se mantendrá cubierto, también con baja probabilidad de precipitaciones, y el viento del este y sureste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con temperatura mínima de 13°C y máxima de 17°C.

El pronóstico del tiempo para esta semana

La tendencia general de los próximos días, según Inumet, mantiene condiciones de inestabilidad, con cielos nubosos a cubiertos, precipitaciones en distintas áreas, probables tormentas al comienzo del período y presencia de nieblas y neblinas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.