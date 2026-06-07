El pronóstico para hoy domingo 7 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 13°C y alcanzará una máxima de 21°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 7 de junio de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que hoy domingo 7 de junio de 2026 tendrá una jornada marcada por alta nubosidad, humedad y episodios de inestabilidad, con una mínima más baja de 10°C y una máxima más alta de 21°C.
En el noroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y probables tormentas, con temperatura mínima de 13°C y máxima de 21°C.
Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas. En la tarde/noche el cielo permanecerá cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y habrá precipitaciones con probables tormentas, con temperatura mínima de 11°C y máxima de 18°C.
En el suroeste, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones con tormentas. Durante la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperatura mínima de 12°C y máxima de 18°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperatura mínima de 12°C y máxima de 18°C.
En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde/noche predominará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con temperatura mínima de 10°C y máxima de 18°C.
Cómo está el tiempo en el este del país
En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto y persistirá la baja probabilidad de precipitaciones, con temperatura mínima de 14°C y máxima de 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde/noche se mantendrá cubierto, también con baja probabilidad de precipitaciones, y el viento del este y sureste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con temperatura mínima de 13°C y máxima de 17°C.
El pronóstico del tiempo para esta semana
La tendencia general de los próximos días, según Inumet, mantiene condiciones de inestabilidad, con cielos nubosos a cubiertos, precipitaciones en distintas áreas, probables tormentas al comienzo del período y presencia de nieblas y neblinas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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