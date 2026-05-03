Qué se celebra hoy, domingo 3 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de mayo

1997: Comienza en Nueva York un singular torneo de ajedrez entre el superordenador de IBM "Deep Blue" y el campeón del mundo Gary Kasparov. El enfrentamiento marcará un hito tecnológico y deportivo, ya que terminará con la derrota del ajedrecista ruso por 2,5 a 3,5.

1979: En el Reino Unido, Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador, es elegida primera ministra. Con ese resultado, se convierte en la primera mujer en Europa en ocupar ese cargo de gobierno.

1968: En la plaza de la Sorbona, en París, un grupo de estudiantes se reúne para escuchar las intervenciones de Cohn-Bendit y sus compañeros. La posterior intervención policial y las detenciones desencadenan manifestaciones espontáneas y dan inicio al llamado Mayo del 68.

1949: Desde White Sands, en Estados Unidos, se lanza el primer cohete Viking 1, que alcanza una altitud de 80,5 kilómetros. El ensayo aportará información valiosa para los desarrollos iniciales de la carrera espacial.

1947: Entra en vigor la Constitución japonesa de la posguerra, redactada por estadounidenses y corregida luego por Japón. El nuevo texto reduce al emperador Hirohito a un papel simbólico e incorpora sufragio universal, declaración de derechos y la prohibición de declarar otra guerra.

1814: Napoleón llega a su exilio en la isla de Elba, tras abdicar bajo presión de sus mariscales. Su permanencia allí será breve, ya que meses después regresará para protagonizar el período de los Cien Días.

1524: Cristóbal de Olid desembarca en las costas de la actual Honduras y funda la villa llamada Triunfo de la Cruz. El episodio lo convierte en caudillo regional y abre un nuevo conflicto con Hernán Cortés.

1494: Durante su segundo viaje, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, a la que llama Santiago. El arribo de los europeos marcará el comienzo de un proceso de devastación sobre la población indígena local.

Quiénes nacieron un 3 de mayo

1919: Nace en Nueva York Pete Seeger, cantautor y activista estadounidense. Tendrá un papel fundamental en la preservación de la música popular y será una referencia para artistas de las décadas siguientes.

1896: Nace en Kíev Golda Meir, quien se convertirá en política y primera ministra de Israel. Su figura quedará asociada a una etapa clave de la historia política del país.

1469: Nace en Florencia Nicolás Maquiavelo, político y pensador italiano. Sus escritos sobre el poder, en especial "El príncipe", ejercerán una influencia duradera en la teoría política.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.