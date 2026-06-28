Qué se celebra hoy, domingo 28 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 28 de junio de 2026, estas efemérides reúnen una selección de hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. La fecha ofrece episodios políticos, sociales e internacionales que forman parte de las efemérides más relevantes de la historia.

Qué se celebra el 28 de junio

El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969. Es una jornada de visibilidad, lucha por la igualdad de derechos y celebración de la diversidad, con marchas y eventos culturales que recorren las principales ciudades.

Un hombre sostiene un abanico y marchar con otros peregrinos por la puerta santa de San Pedro. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de junio

2009. En Honduras, el Ejército dio un golpe de Estado, detuvo al presidente Manuel Zelaya y lo deportó a Costa Rica. El episodio abrió una fuerte crisis institucional y política en el país centroamericano.

1969. Una redada policial en el pub Stonewall Inn, en Nueva York, derivó en los disturbios de Stonewall. Este hecho es considerado el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTI en Estados Unidos y en el resto del mundo.

1966. En Argentina, el presidente Arturo Umberto Illía fue derrocado por las Fuerzas Armadas encabezadas por Juan Carlos Onganía. El golpe dio origen a la dictadura autodenominada Revolución Argentina.

1919. En el Palacio de Versalles de París se firmó el Tratado de Versalles, acuerdo central tras la Primera Guerra Mundial. El pacto creó la Sociedad de las Naciones y fijó duras reparaciones para Alemania.

1919. España ingresó en la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. Su incorporación quedó enmarcada en la reorganización internacional posterior al conflicto bélico mundial.

1838. Se celebró la coronación de la reina Victoria en el Reino Unido. Su largo reinado quedaría asociado a la expansión del Imperio británico y a las transformaciones de la Revolución industrial.

1835. En París, el rey Luis Felipe sufrió un atentado con bomba del que salió ileso. El ataque provocó la muerte de 18 personas y tuvo fuerte repercusión en Francia.

1807. El general británico Whitelocke desembarcó con unos 8.000 hombres en la ensenada de Barragán para avanzar sobre Buenos Aires. La ofensiva terminaría días después con su derrota y capitulación.

1762. Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst ascendió al trono imperial ruso con el nombre de Catalina II. Su gobierno marcaría una etapa de expansión y crecimiento para Rusia.

1519. Carlos I de España recibió en Barcelona la noticia de su elección como emperador Carlos V de Alemania. El nombramiento consolidó su lugar entre las principales figuras políticas de Europa.

Quiénes nacieron un 28 de junio

1867. Nació en Sicilia Luigi Pirandello, escritor, dramaturgo y novelista italiano. Su obra alcanzó reconocimiento internacional y en 1934 obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1712. Nació en Ginebra Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suizo de gran influencia en el pensamiento político moderno. Sus ideas impactaron en la Revolución Francesa y en el desarrollo de teorías liberales.

1577. Nació en Siegen Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco y una de las grandes figuras del Barroco. Fue el principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII.

1491. Nació en Londres Enrique VIII, rey de Inglaterra y fundador de la Iglesia de Inglaterra. Su reinado dejó una marca decisiva en la monarquía inglesa y en la política religiosa del país.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.