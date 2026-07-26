Qué se celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026, estas efemérides reúnen hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. La fecha ofrece una mirada a distintos acontecimientos relevantes de la historia internacional, ordenados para repasar las efemérides más destacadas de la jornada.

¿Qué se celebra el 26 de julio?

Por la tradición católica, varios países como España, Brasil y otros de Latinoamérica, festejan el Día de los Abuelos cada 26 de julio, por la celebración de Santa Ana y San Joaquín, considerados, los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. La celebración de esta fecha invita a los creyentes a reconocer que la misión cristiana atraviesa todas las generaciones y que tanto jóvenes como mayores aportan sus propios dones y talentos a la comunidad de Cristo.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de julio

2024. En París, Francia, tuvo lugar la ceremonia de apertura de las XXXIII Olimpiadas de la era moderna, con la participación de 10.500 atletas de 204 países, además del equipo olímpico de refugiados y otro de atletas neutrales. La competencia se extendería hasta el 11 de agosto.

1956. En Alejandría, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anunció la nacionalización del Canal de Suez para financiar la construcción de la presa de Assuan. La decisión desencadenó una fuerte reacción de Reino Unido y Francia y derivó en una crisis internacional.

1908. En Estados Unidos se creó el FBI por iniciativa del fiscal general Charles Bonaparte. El organismo se convertiría con el tiempo en una de las principales agencias federales de investigación del país.

1847. La República de Liberia declaró su independencia. El territorio había estado bajo la órbita de la Sociedad de la Colonización Americana desde 1822, en un proceso vinculado al asentamiento de esclavos negros libertos.

1833. La Cámara de los Comunes británica aprobó la ley que abolió la esclavitud en todos los territorios del Imperio. La medida marcó un hito político y social dentro del dominio colonial británico.

1822. En el puerto de Guayaquil se entrevistaron José de San Martín y Simón Bolívar en una reunión clave para el proceso independentista sudamericano. El encuentro terminó sin acuerdo para unificar ambos ejércitos bajo una conducción común.

1803. En Gran Bretaña entró en servicio la primera línea férrea pública del mundo tirada por caballos para el transporte de mercancías, entre Wandsworth y Croydon. Fue un antecedente central en la evolución del sistema ferroviario.

1527. Juan de Ampíes fundó la ciudad de Santa Ana de Coro, considerada la primera ciudad de la Venezuela continental. El asentamiento se convirtió en un punto de avance de la colonización española en la región.

711. Las tropas musulmanas comandadas por Táriq Ibn Ziyad derrotaron al ejército del rey Rodrigo tras las batallas del río Guadalete. El resultado significó el final del estado visigodo en Hispania y el inicio de la conquista árabe de la península.

Mujer señala un calendario en la oficina. Foto: Freepik.

Quiénes nacieron un 26 de julio

1908. Nació en Santiago de Chile Salvador Allende, político que décadas más tarde sería presidente constitucional de Chile. Su figura quedó ligada a uno de los períodos más intensos de la historia política chilena del siglo XX.

1894. Nació en Godalming, Reino Unido, el escritor Aldous Huxley. Fue autor de "Un mundo feliz", una de las novelas más influyentes del siglo XX por su mirada crítica sobre la política y la tecnología.

1875. Nació en Sevilla el poeta español Antonio Machado, integrante de la Generación del 98. Entre sus obras más reconocidas figura "Campos de Castilla", referencia central de la literatura en español.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.