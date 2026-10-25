Qué se conmemora hoy, domingo 25 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 25 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se conmemora este 25 de octubre

Un 25 de octubre de 1927 nació Jorge Batlle, abogado, periodista y político del Partido Colorado, que fue presidente de Uruguay entre 2000 y 2005. Integró una familia con una larga tradición en la política nacional: fue hijo de Luis Batlle Berres, sobrino nieto de José Batlle y Ordóñez y bisnieto de Lorenzo Batlle. Inició su carrera política en 1958 como diputado por Montevideo y, tras el retorno a la democracia, ejerció como senador en varios períodos. En 1999, se convirtió en el primer presidente uruguayo elegido por balotaje, tras imponerse en segunda vuelta a Tabaré Vázquez, y asumió el cargo en marzo de 2000, siendo el cuarto presidente de la familia Batlle.

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de octubre

1993. Investigadores de la Universidad de George Washington, en Estados Unidos, logran por primera vez clonar genes humanos. El avance se convirtió en una referencia dentro del desarrollo de la biotecnología y figura entre las efemérides científicas de la fecha.

1983. Estados Unidos invade la isla de Granada con tropas transportadas por aire y apoyo de helicópteros de combate. La operación, ordenada por Ronald Reagan tras la crisis política interna del país caribeño, causó una fuerte repercusión internacional.

1936. Alemania e Italia establecen el Eje Berlín-Roma, en un contexto de creciente tensión internacional. El acuerdo fue un paso clave en la consolidación de alianzas que marcarían el escenario europeo en los años siguientes.

1927. El transatlántico italiano Principessa Mafalda sufre una grave avería frente a las costas de Brasil durante su último viaje. El accidente provocó su hundimiento y dejó 386 muertos entre las 1.255 personas que iban a bordo.

1854. En la batalla de Balaclava, durante la Guerra de Crimea, tiene lugar la carga de la Brigada Ligera británica contra la artillería rusa. La acción, ejecutada por una orden errónea, terminó en una masacre con cerca de 40% de bajas.

1529. Enrique VIII destituye al cardenal Thomas Wolsey en Inglaterra por negarse a legitimar su relación con Ana Bolena. La decisión abrió paso a cambios políticos y religiosos de gran impacto en la monarquía inglesa.

1415. Las fuerzas inglesas de Enrique V derrotan a los franceses en la Batalla de Agincourt, uno de los hechos históricos más recordados de la Guerra de los Cien Años. La victoria permitió a Inglaterra ampliar su dominio sobre territorio francés.

Quiénes nacieron un 25 de octubre

1881. Nace en Málaga Pablo Picasso, pintor español considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su trayectoria quedó asociada, entre otros movimientos, al desarrollo del cubismo junto a Georges Braque.

1838. Nace en París el compositor francés Georges Bizet, autor de obras como Carmen y Los pescadores de perlas. Su producción musical lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la ópera francesa.

1825. Nace en Viena Johann Strauss hijo, compositor y director austríaco célebre por sus valses y polcas. Entre sus creaciones más conocidas se encuentra El bello Danubio Azul, una pieza de proyección mundial.

1806. Nace en Bayreuth Johann Kaspar Schmidt, conocido como Max Stirner, educador y filósofo alemán. Sus ideas sobre el individuo soberano y la autorresponsabilidad tuvieron influencia en distintas corrientes anarquistas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.