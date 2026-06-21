Qué se celebra hoy, domingo 21 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, domingo 21 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos momentos de la historia.

Qué se celebra este 21 de junio

El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de invierno en el sur, resaltando la importancia de esta fuente de energía y la relación entre el sol y la vida de los seres humanos en la Tierra.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de junio

1945. Tras una larga y cruenta batalla, las fuerzas estadounidenses tomaron finalmente la isla japonesa de Okinawa. El control de este territorio resultó clave por su valor como base naval y aérea para sostener operaciones militares sobre Japón.

1942. Tobruk se rindió ante las tropas alemano-italianas al mando de Rommel tras un segundo asedio. La caída de la ciudad dejó miles de prisioneros aliados y marcó un episodio relevante de la campaña del norte de África.

1908. Unas 250.000 personas, en su mayoría mujeres, se reunieron en Hyde Park, en Londres, para reclamar el derecho al voto femenino. La protesta se convirtió en una de las mayores manifestaciones de su tiempo y en un hito del movimiento sufragista.

1834. Cyrus McCormick patentó en Estados Unidos la cosechadora mecánica. El invento supuso un avance decisivo para la mecanización de las tareas agrícolas y transformó la producción rural.

1824. En el Reino Unido, los trabajadores industriales recuperaron el derecho a organizarse en sindicatos y a recurrir a la huelga. La decisión significó un cambio de gran importancia en la defensa de los intereses laborales.

1813. Las fuerzas aliadas comandadas por Arthur Wellesley derrotaron a los franceses en Vitoria, en España. La batalla tuvo fuerte repercusión en Europa al debilitar el dominio napoleónico en la península.

1791. Luis XVI de Francia y su familia fueron detenidos cuando intentaban huir al extranjero. El episodio evidenció la crisis de la monarquía en plena Revolución francesa.

217 a. C. Los romanos encabezados por Cayo Flaminio fueron emboscados y derrotados por Aníbal en la batalla del lago Trasimeno, en Italia. La caída del general y la magnitud de las pérdidas convirtieron el combate en uno de los más recordados de la Segunda Guerra Púnica.

Mujer señala un calendario en la oficina. Foto: Freepik.

Quiénes nacieron un 21 de junio

1953. Nació en Karachi la política pakistaní Benazir Bhutto. Años después se convertiría en la primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea.

1905. Nació en París Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés. Fue una de las figuras centrales del existencialismo y su obra tuvo amplia influencia en la filosofía, la literatura y la política.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.