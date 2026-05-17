Qué se celebra hoy, domingo 17 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que quedaron registrados en la historia.

Qué se celebra el 17 de mayo

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como el popularmente conocido Día de Internet. La fecha busca sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información pueden aportar a las sociedades, además de fomentar la reducción de la brecha digital.

Además, el 17 de mayo se conmemora el día de lucha contra las violencias hacia las personas LGBTQ+. Se lo conoce oficialmente como .

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de mayo

1958. España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de Reconstrucción y Fomento.

1943. En el transcurso de la II Guerra Mundial, la RAF, fuerza aérea británica, bombardea el corazón industrial de Alemania al destruir tres presas en el valle del Ruhr. El ataque interrumpe los suministros de agua y electricidad en un área clave para la fabricación de municiones de guerra de Alemania.

1935. En España, el general Franco es nombrado Jefe del Estado Mayor Central. Al año siguiente dará un golpe de estado que conducirá al país a una sangrienta y cruel guerra civil.

1928. Con la presencia de 46 países y 2.606 deportistas, se inauguran en Amsterdam, Países Bajos, las VIII Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 12 de agosto. Por primera vez, el encendido de la llama se convierte en parte del simbolismo olímpico.

1814. Tras cuatro días de batalla en las aguas frente a la ciudad de Montevideo, actual Uruguay, las fuerzas navales de los patriotas argentinos al mando de Guillermo Brown logran la victoria total contra los restos de la escuadra realista española. El triunfo en este combate quedará ligado a la posterior caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras.

1809. En el palacio de Schonbrunn, en Viena, actual Austria, Napoleón firma el decreto que anexiona los Estados Pontificios al Imperio Francés. La medida provoca la inmediata excomunión por parte del papa Pío VII y profundiza el conflicto entre el poder imperial francés y la Santa Sede.

1803. Napoleón Bonaparte rompe la Paz de Amiens, firmada un año antes entre Gran Bretaña y la Primera República Francesa con sus aliados, y reemprende la guerra.

1792. En la ciudad de Nueva York, en lo que hoy es Wall Street, una reunión de 24 empresarios da los primeros pasos para la creación de la Bolsa de Nueva York. El acuerdo firmado, conocido como Buttonwood Agreement, fija reglas para comerciar con acciones.

1727. Es nombrado zar de Rusia Pedro II, de 11 años y nieto de Pedro I el Grande, tras la muerte de la zarina Catalina I. Su proclamación marca un nuevo episodio en la sucesión de la dinastía Romanov.

1656. Rusia declara la guerra a Suecia. La decisión abre un nuevo frente militar en el norte de Europa y deriva en el inicio de las hostilidades sobre territorio sueco.

Calendario.

Quiénes nacieron un 17 de mayo

1886. En el Palacio Real de Madrid, nace Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, quien se convierte inmediatamente en rey de España. Durante su minoría de edad, la regencia queda en manos de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1866. En Honfleur, Francia, nace Erik Satie, compositor y pianista francés. Entre sus obras más conocidas figuran "Gymnopédies" y "Gnossiennes", y su producción ejercerá influencia sobre Claude Debussy, Maurice Ravel y el grupo de compositores conocido como Les Six.

1749. Nace en Berkeley, Reino Unido, Edward Jenner, médico inglés que descubrirá la vacuna contra la viruela. Su trabajo será fundamental para el desarrollo de la inmunización moderna y la prevención de una de las enfermedades más letales de la historia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.