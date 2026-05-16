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¿Cómo estará el clima para este domingo 17 de mayo de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

Se espera un clima inestable con temperaturas entre 5°C y una máxima de 18°C.

El País
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16/05/2026, 19:09
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Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 17 de mayo presentará condiciones mayormente inestables en el país, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta con precipitaciones escasas y aisladas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con descenso de temperatura y persistencia de lluvias débiles. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h, aumentando a 20-30 km/h en la segunda mitad del día, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta con baja probabilidad de lluvias y vientos del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto con precipitaciones aisladas y vientos del sureste entre 20 y 30 km/h, con temperaturas entre 5°C y 16°C.

En el suroeste, el inicio de la jornada estará marcado por cielo cubierto con precipitaciones aisladas y vientos del sureste de 10 a 40 km/h. Hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad con descenso térmico y presencia de neblinas, con vientos del sur entre 10 y 30 km/h y períodos variables, con temperaturas entre 6°C y 15°C.

Oleaje sobre la rambla de Montevideo
Intenso oleaje impacta sobre la rambla de Montevideo este domingo 26 de abril de 2026.
Foto: Estefanía Leal.

En el centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta con precipitaciones escasas y vientos del sureste y sur entre 10 y 40 km/h. Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto con descenso de temperatura y neblinas, acompañadas de vientos del sur de 10 a 30 km/h, con temperaturas entre 5°C y 15°C.

Hacia el este, la mañana comenzará cubierta con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del sur de 10 a 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto con descenso térmico y lluvias aisladas, con vientos del sur entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 5°C y 15°C.

Inumet y meteorólogo advierten por una madrugada "muy fría" el viernes y un cambio brusco el domingo

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con bajas temperaturas y baja probabilidad de lluvias, con vientos del sur entre 10 y 40 km/h. Durante la tarde y noche el cielo estará algo nuboso a nuboso con probables precipitaciones aisladas y vientos del suroeste de 10 a 30 km/h, con temperaturas entre 11°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones, con vientos del sureste al sur entre 10 y 40 km/h. En la tarde y noche habrá una leve mejora con cielo algo nuboso, manteniéndose el ambiente frío y vientos del sur al suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 7°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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