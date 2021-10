¿Qué dijo Zuckerberg, de Facebook, sobre acusaciones de Frances Haugen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó este martes que su compañía anteponga los beneficios a la seguridad y el bienestar de los usuarios, tal y como aseguró la exempleada Frances Haugen en su declaración ante un subcomité del Senado de EE. UU.

"En el centro de estas acusaciones se halla la idea de que priorizamos los beneficios a la seguridad y el bienestar. Eso es simplemente falso", escribió Zuckerberg en su cuenta en la red social, en un largo mensaje en que defendió a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo estos días.

El máximo responsable de Facebook también dijo que "muchas de las acusaciones no tienen sentido" y que no reconoce "la falsa imagen de la compañía que se está pintando".



"El argumento de que fomentamos deliberadamente contenido que enoja a la gente para lograr beneficios carece de lógica. Nosotros ganamos dinero con la publicidad y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que generen enfado", apuntó.



En su testimonio ante el Senado, la exempleada France Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los Gobiernos.



"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", dijo.

Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al diario The Wall Street Journal, aseguró que Facebook oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.