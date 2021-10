"Los productos de Facebook debilitan nuestra democracia": el testimonio de Haugen en el Capitolio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una denunciante de Facebook sostuvo el martes ante legisladores de Estados Unidos que el gigante de las redes sociales alimenta la división, perjudica a los niños y necesita urgentemente ser regulado, llevando a miembros del Congreso a comprometerse a tomar medidas que han sido largamente pospuestas.

La exempleada de la red social Frances Haugen testificó en el Capitolio después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de Facebook que ha alimentado una de las crisis más graves de la empresa.

"Creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia", subrayó. "Es necesario que el Congreso actúe. No se resolverá esta crisis sin su ayuda".



En su testimonio, Haugen señala el peligro del poder en manos de un servicio que se ha hecho necesario en la vida diaria de tantas personas.



"La empresa oculta intencionadamente información vital a los usuarios, al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos de todo el mundo", indicó la declaración de Haugen. "La gravedad de esta crisis exige que salgamos de nuestros anteriores marcos normativos".



Haugen habló ante los senadores un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería WhatsApp estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente siete horas, afectando a "miles de millones de usuarios", según el rastreador Downdetector.

"Tu tiempo ha terminado"

"Este es mi mensaje para (el director ejecutivo de Facebook) Mark Zuckerberg. Tu tiempo de invadir nuestra privacidad, promover contenido tóxico y aprovecharte de los niños y adolescentes ha terminado", dijo el senador Ed Markey.



"El Congreso tomará medidas (...) no permitiremos que tu empresa siga dañando a nuestros niños, nuestras familias y nuestra democracia", añadió.

La senadora Amy Klobuchar consideró que las revelaciones de la denunciante representan el empuje que se necesita desde hace tiempo para que el Congreso tome acción.



"Ha llegado el momento de actuar, y creo que usted es el catalizador de esa acción", dijo a Haugen.



Los legisladores estadounidenses llevan años amenazando con regular el negocio de Facebook y otras plataformas para hacer frente a las críticas de que los gigantes tecnológicos invaden la privacidad, sirven de megáfono para peligrosa desinformación y perjudican el bienestar de los jóvenes.



Facebook rechazó fuertemente las revelaciones de Haugen y cuestionó su conocimiento del caso.



Haugen "no trabajó en la seguridad de los niños ni en Instagram ni investigó estos temas y no tiene conocimiento directo del tema por su trabajo en Facebook", tuiteó Andy Stone, un portavoz de la compañía.

"Me encanta Instagram"

Haugen, una ingeniera de información de 37 años nacida en Iowa, ha trabajado para empresas como Google y Pinterest, pero -en una entrevista el domingo con el programa de noticias "60 Minutes" de la cadena CBS- aseguró que Facebook era "sustancialmente peor" que todo lo que había visto.



El vicepresidente de política y asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, rebatió con vehemencia la afirmación de que sus plataformas son "tóxicas" para los adolescentes, días después de una tensa audiencia de varias horas en el Congreso en la que los legisladores interrogaron a la empresa sobre su impacto en la salud mental de los jóvenes usuarios.



A última hora del lunes, Facebook achacó el apagón a cambios de configuración que realizó en los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos.



"Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que nuestros centros de datos se comunican, haciendo que nuestros servicios se detuvieran", dijo el vicepresidente de infraestructura de Facebook, Santosh Janardhan, en una publicación.



Además de la interrupción del servicio para las personas, las empresas y otros que dependen de las herramientas de la compañía, el mismo Zuckerberg recibió un golpe financiero.

El rastreador web de multimillonarios de Fortune indicó a última hora del lunes que la fortuna personal de Zuckerberg se redujo en casi 6.000 millones de dólares con respecto al día anterior, situándose en algo menos de 117.000 millones de dólares.



Algunas personas se alegraron de que las herramientas de Facebook estuvieran fuera de servicio, pero otras se quejaron de que la interrupción les causó problemas profesionales y personales.



"Me encanta Instagram. Es la aplicación que más uso, sobre todo para mi trabajo", dijo a la AFP Millie Donnelly, administradora de redes de una organización sin ánimo de lucro.



"Así que profesionalmente, es definitivamente un paso atrás. Y luego personalmente, simplemente estoy siempre en la aplicación".