Dieta y ejercicio: claves para volver a la rutina tras el desorden de las vacaciones

En dos semanas comienzan las clases, vuelven las rutinas y dejamos atrás la vida de vacaciones: comer a deshoras y mal, no hacer ejercicio con regularidad y dormir con horarios cambiados. Entonces aparecen las fórmulas mágicas, esas que invitan a un plan express de pocos días para desintoxicarse y estar en forma.



Según la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, la verdadera fórmula está en recuperar los buenos hábitos. “Si tenemos un estilo de vida saludable, es decir, una alimentación variada y balanceada que se base en alimentos naturales, tomamos la cantidad de agua suficiente, hacemos ejercicio de forma regular, limitamos el sedentarismo y dormimos bien, toda esa maquinaria de la que ya disponemos para limpiar el cuerpo de toxinas o cualquier cosa que no tenga que estar, funciona bien”, dijo.

El cuerpo humano dispone de órganos desintoxicadores (hígado, riñones) y de eliminación (piel, intestinos, vía respiratoria) que harán su trabajo sin necesidad de ayuda externa. “No hay evidencia científica de que la necesiten”, explicó la profesional que, de todas formas, reconoció que pueden servir como empujón psicológico desde el punto de vista del comportamiento.



“Para muchas personas es como un gran freno de todos los desarreglos que venían haciendo y puede ayudar a un nuevo comienzo. Pero si la persona solo hace un detox o una dieta estricta, sea cual sea, y luego no tiene un plan para continuar, eso no es sostenible en el tiempo. Cuando retoma una alimentación un poco más rutinaria, vuelven esos viejos hábitos y de nada sirvió”, detalló.



By María de los Ángeles Orfila

By María de los Ángeles Orfila

Barcia recomendó, como primera medida, proponerse objetivos reales y graduales, y que la persona esté motivada para alcanzarlos. Para ello aconseja elaborar un plan de acción. “Cuando uno quiere establecer hábitos, generalmente hay una señal que desencadena la acción; después está la rutina, que es lo que uno repite medio sin pensar, y eso da una recompensa. Si quiero empezar a comer más fruta, tengo que hacer que la señal sea evidente, por ejemplo, tener la fruta a la vista. Tengo que transformarlo en rutina para obtener la recompensa. Si quiero romper un hábito malo, como comer galletitas surtidas en la merienda, las tengo que sacar de la cocina o dejar de comprarlas”, señaló.



Además, desestimó la creencia de que si repetís una acción durante 21 días, se vuelve un hábito. “21 días es el tiempo mínimo necesario para que se generen conexiones neuronales para que esa acción sea más fácil, pero en realidad los estudios hablan de un promedio de 63 días. Pueden ser tres semanas, tres meses o más tiempo, va a depender del tipo de hábito y de cada persona”, apuntó.

Ser ordenados y darse gustos con moderación

Es bueno que en la alimentación estén presentes las cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Después la idea es no pasar más de cuatro horas sin comer y para eso, si es necesario, se utilizan las colaciones, que son puentes entre las comidas principales. “Si el domingo me quiero comer un postre, con toda su grasa y toda su azúcar, y controlo la cantidad, no hay problema”, señaló Barcia sobre los famosos “permisos o recreos”. “Lo ideal es sostener el hábito y saber darse ciertos gustos con moderación, disfrutarlos, compartirlos con los demás, comer junto con otros, saborear la comida, darnos tiempo para comer… eso también hace a la alimentación saludable”, agregó.