Claves para prevenir el Alzheimer o tratamientos para mejorar la calidad de vida

"La enfermedad de Alzheimer, considerada del punto de vista biológico, no tiene cura; pero el paciente y su familiares o cuidadores tienen tratamiento", dijo el neurólogo Sergio Dansilio, jefe del Departamento de Neuropsicología del Hospital de Clínicas, en entrevista en el ciclo Calidad de Vida en El País.

En este sentido, afirmó que una “vida sana” que incluya recreación, ejercicio físico y buena alimentación, “es la mejor forma de prevenir” la forma de demencia más frecuente.



“Cuando se empieza a manifestar clínicamente ya lleva unos 40 años en promedio de evolución. Pasaron 40 años gestándose sin dar ningún tipo de síntomas. ¿Cómo vamos a curar una enfermedad que lleva tanto tiempo? Estamos lejos de poder curarla”, señaló. Dado que no hay ninguna herramienta de diagnóstico precoz antes de que se generen daños, es importante la prevención, sepa o no la persona si existe una predisposición genética a desarrollar esta enfermedad.



La enfermedad de Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una serie de procesos que, en parte, están condicionados por la información genética del individuo. La consecuencia es una pérdida neuronal.

Ante esto, por prevención se entiende una dieta saludable, actividades recreativas, integración social y formación académica. “Una persona cuanto más se escolariza genera más redes de alternativas y eso la va poniendo a salvo o va postergando el inicio de la enfermedad”, dijo Dansilio.



Uruguay es uno de los 14 países de América Latina que participan del estudio FINGER (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) cuyo objetivo es ver si modificando los hábitos de vida se logra reducir significativamente el deterioro cognitivo o al menos correrlo en años hacia adelante (ver recuadro).



“Puedo decir con orgullo que llegamos a reunir a 100 personas y de los 14 países somos el país con el número mayor”, relató el especialista.



Un paciente con Alzheimer también tiene disponible algunos tratamientos farmacológicos. En el país se accede a tres medicamentos –pronto se sumará otro– que son de primera línea en el mundo. Estos logran “detener la evolución” de los síntomas de deterioro cognitivo “en casi un 70% de los pacientes”. Dansilio apuntó en la entrevista: “Les hace alcanzar una fase meseta”.

Síntomas

La pérdida de memoria es el rasgo más característico de esta enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En concreto, afecta la “memoria episódica” que es la memoria de las experiencias. “Puedo recordar cómo se anda en bicicleta, que es memoria implícita, pero no lo que hice ayer”, explicó el médico.

Y añadió: “La memoria episódica se distribuye en determinadas partes del cerebro (una de ella es el hipocampo) que son las que empiezan a afectarse con el Alzheimer”.



Otro síntoma característico es la anosognosia o pérdida del conocimiento del propio estado físico y/o cognoscitivo, que es más precoz que la pérdida de memoria. “El déficit de la memoria junto a este trastorno del juicio hace que la persona pierda conciencia de la propia dificultad”, señaló en Calidad de Vida en El País.



La enfermedad de Alzheimer también se manifiesta con problemas en la organización de las palabras, en el manejo del espacio y la distancia y en la orientación. “El juicio va empeorando y eso va afectando al resto de los dominios cognitivos. Esto afecta la autonomía del paciente de una manera muy precoz”, recordó.



Un aspecto que preocupa al médico es que, tanto en los países desarrollados como en Uruguay, más del 70% de los cuidadores de pacientes con Alzheimer son mujeres y consideró que es un problema de género que debe ser revisado. “Si hay una epidemia de enfermedad de Alzheimer y de demencias como la hay, las que están sufriendo el grueso del peso son las mujeres”, indicó.