“Uruguay, tierra de gigantes”: inauguraron un espacio con huevos fósiles de tiranosaurios de 80 millones de años

La empresa forestal e industrial uruguaya Montes del Plata, en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), inauguró el jueves 13 de agosto de 2026 “Uruguay, tierra de gigantes”.

Consiste en un novedoso espacio dentro del Bioparque M'Bopicuá donde se exhibirán huesos fósiles de dinosaurios encontrados en el interior de un predio forestal propiedad de la empresa.

Los trabajos de campo realizados por parte de los especialistas permitieron recuperar huevos fósiles en buen estado de conservación. Las investigaciones posteriores determinaron que pertenecían a tiranosaurios herbívoros del Cretácico Tardío, es decir, la última época del período Cretácico y de la era Mesozoica, que habitaron la región hace aproximadamente 80 millones de años.

Este particular hallazgo tuvo lugar en el año 2013, cuando Sergio Leguizamón pastoreaba ganado dentro del predio propiedad de la empresa Montes del Plata. En ese momento, encontró una extraña formación justo debajo de las raíces de un árbol caído debido a un temporal.

La formación se trataba del huevo fósil, por lo que la empresa dio aviso al Museo Nacional de Historia Natural y a las autoridades de la Facultad de Ciencias, quienes comenzaron una exploración paleontológica en la zona.

La magnitud de los hallazgos derivó en la necesidad de un laboratorio más amplio, acorde con el estudio de las piezas, el cual fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Sus resultados son exhibidos a través de la creación de este nuevo espacio.

Restos de tiranosaurios de hace 80 millones de años son analizados por especialistas de la Facultad de Ciencias (Udelar). Foto: Montes del Plata.

En qué consiste “Uruguay, tierra de gigantes”, el espacio para ver fósiles de 80 millones de años

El Bioparque M’Bopicuá es un área de conservación que cuenta con cerca de 150 hectáreas, gestionada por Montes del Plata, ubicada a orillas del río Uruguay, a unos 12 kilómetros de Fray Bentos. Allí posee una estación de cría de fauna, un sendero de flora autóctona y una zona constituida por la industria de conservas cárnicas del siglo XIX, conocida como "El Saladero de M´Bopicuá".

Marina Flores, mánager de Sostenibilidad de Montes del Plata, indicó que el Bioparque recibe a más de 6.500 visitantes cada año. A través de la creación de estos nuevos espacios, se espera acercar a instituciones, escuelas y familias con el fin de contribuir a la difusión del patrimonio paleontológico.

Flores agregó que los procedimientos dentro de la empresa garantizan la conservación de este tipo de hallazgos, pero también de otros como pinturas rupestres y áreas relevantes para la biodiversidad que poseen un alto valor ambiental y patrimonial para nuestro país.