Tratamiento uruguayo para el tinnitus fue presentado por Daniel Drexler en convención de audiología de EE.UU.

El médico, científico y músico uruguayo Daniel Drexler presentó este viernes 24 de abril, en la Convención Mundial de la Academia Estadounidense de Audiología en San Antonio, Texas, un tratamiento innovador diseñado en Uruguay para reducir la intensidad del tinnitus. Este trastorno auditivo, que se manifiesta como la percepción de zumbidos o pitidos sin fuente externa, afecta a unos 800 millones de personas en el mundo y tiene un impacto severo en la calidad de vida de quienes lo padecen.

El método, que surgió como parte de la maestría de Drexler en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), combina neurociencia con ingeniería acústica y una plataforma digital.

La presentación coincidió con el Día Mundial del Tinnitus y destacó un desarrollo que ya cuenta con cuatro patentes en Estados Unidos y la habilitación de la Food and Drugs Administration (FDA), habiendo obtenido además la Medalla de Oro de Ingeniería Biomédica en la categoría de productos de salud digital.

Estimulación Acústica durante el sueño y tecnología uruguaya

El procedimiento desarrollado en el país es único en su tipo y se fundamenta en la Estimulación Acústica durante el Sueño (EAS). El paciente, mientras duerme, escucha un sonido personalizado que replica las características exactas de frecuencia e intensidad del tinnitus que percibe. Esta terapia busca mitigar la respuesta cerebral ante la falta de estímulo auditivo externo, fenómeno que Drexler, en diálogo con El País, lo comparó con el del "miembro fantasma", donde el cerebro compensa daños leves en la cóclea aumentando la sensibilidad neuronal de forma anómala.

En términos de resultados, el sistema —comercializado bajo el nombre Levo— demostró una reducción promedio del 80% en la intensidad del síntoma en pacientes participantes de estudios clínicos. Tras un proceso de internacionalización que involucró a compañías de Estados Unidos y Canadá, la operación global se ha concentrado nuevamente en Montevideo tras una reciente fusión. Esto permite que el equipo multidisciplinario, que incluye especialistas en psicología e ingeniería, gestione la expansión del tratamiento hacia América Latina y el resto del mundo mediante herramientas de telemedicina.

Drexler recordó que "el trabajo comenzó en 2006 con apoyo del hospital Cedars-Sinai de Estados Unidos y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)", y que "derivó en un producto que obtuvo patentes en Estados Unidos y la aprobación de la FDA en 2013".

Daniel Drexler en la Convención Mundial de la Academia Estadounidense de Audiología en San Antonio, Texas. Foto cedida a El País.

La importancia del diagnóstico frente al "zumbido"

Drexler, quien también es músico y docente, enfatizó que "aproximadamente el 17% de la población mundial convive con esta patología" y advirtió sobre "el error de creer que no existen soluciones". No obstante, el especialista subrayó "la necesidad de una consulta médica previa, ya que si bien el 95% de los casos derivan de daños en el oído interno, un 5% restante puede estar asociado a causas orgánicas complejas como afecciones vasculares, neurológicas o tumores que deben ser descartados antes de iniciar la terapia acústica".

El especialista valoró especialmente el retorno del desarrollo al país: “Uruguay tiene todo para impulsar este tipo de iniciativas, desde su ubicación estratégica hasta el capital humano”, afirmó. En ese marco, destacó que la operación de la compañía se concentra ahora en Montevideo y que el equipo de trabajo incluye profesionales de diversas áreas, desde la psicología hasta la ingeniería.