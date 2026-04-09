Tinnitus pulsátil: cuando el ruido en tu oído es en realidad una señal de tu circulación

Percibir un latido constante en el oído, como si el pulso resonara en la cabeza, es un fenómeno conocido como acúfeno pulsátil. Este síntoma auditivo puede presentarse de forma ocasional o persistente y suele estar asociado a cambios en la circulación sanguínea, el estrés o diversas condiciones médicas, por lo que identificar su causa es clave para determinar su importancia clínica.

Un sonido rítmico sincronizado con el pulso

El acúfeno pulsátil es una variante del tinnitus caracterizada por un sonido rítmico sincronizado con el pulso. En la mayoría de los casos, su origen está vinculado a alteraciones en el flujo sanguíneo cercano al oído, lo que permite percibir el paso de la sangre por los vasos.

Entre los factores que pueden desencadenarlo se encuentran la exposición a ruidos intensos, el uso de ciertos medicamentos o traumatismos en cabeza y cuello. También se relaciona con condiciones como la anemia, el hipertiroidismo o etapas como el embarazo, donde se producen cambios en la circulación.

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Factores que intensifican la percepción del latido

El entorno influye directamente en la percepción del acúfeno pulsátil. En espacios silenciosos, especialmente durante la noche, el sonido puede volverse más evidente. Asimismo, al acostarse, los cambios en la presión sanguínea y la posición corporal pueden intensificar la sensación.

El componente emocional también cumple un rol importante: el estrés y la ansiedad pueden amplificar la percepción del latido, haciendo que el síntoma sea más notorio en momentos de tensión.

Posibles causas médicas asociadas

Aunque en muchos casos es benigno, el acúfeno pulsátil puede estar relacionado con hipertensión, alteraciones vasculares —como aneurismas o malformaciones arteriovenosas—, trastornos de la trompa de Eustaquio o infecciones del oído medio.

Otras causas incluyen tapones de cerumen, hipertensión intracraneal benigna, lesiones vasculares intracraneales y, en menor proporción, tumores como el glomus yugular o neoplasias de cabeza y cuello.

Tratamiento y control del síntoma

El tinnitus no siempre tiene una cura definitiva, pero existen estrategias para controlar sus síntomas. Entre ellas se destacan las terapias sonoras, el uso de auxiliares auditivos, los tratamientos conductuales y, en algunos casos, medicación.

Especialistas señalan que el acúfeno pulsátil puede tener altas tasas de resolución si se identifica y trata la causa subyacente, por lo que la evaluación médica resulta fundamental.

Cuándo acudir al médico

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Aunque puede ser una manifestación pasajera, el acúfeno pulsátil es un síntoma que refleja cambios en el organismo. Si es persistente, unilateral o se acompaña de mareo, dolor o pérdida auditiva, se recomienda consultar con un profesional de la salud para descartar afecciones más complejas.