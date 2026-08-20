Joven uruguaya fue seleccionada para construir un satélite junto a estudiantes de 108 países

Hace dos años Valentina Gidebaray se cruzó con una noticia sobre los agujeros gusano, un concepto que sale de las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y, en muchas películas de ciencia ficción, se utiliza para explicar los viajes en el tiempo. Lo que siguió fue una aventura motivada por la curiosidad: Bidegaray sabía que no iba a tener astronomía como materia en el liceo, ya que en 2023 se había anunciado que no iba a dictarse, y se dedicó a investigar todo lo que pudo del tema por su cuenta. Hasta pudo visitar el Space Kennedy Center, ubicado en Florida, Estados Unidos, lo que terminó por confirmar su interés en el asunto.

Varios documentales, y páginas de la NASA, después su madre vio una publicación en Instagram sobre el proyecto Misión Shakthisat, del que participa el Centro de Investigación y Difusión Aeronáutica y Espacial, y la alentó a anotarse. "En 2025 estuve todo el año haciendo el curso, que eran 21 módulos, cada uno con una cosa específica para los satélites. Por ejemplo, tenías matemática o física, aplicada al espacio", explicó Bidegaray a El País del otro lado del teléfono.

Las ocho finalistas del proyecto Shakthisat. Foto: gentileza de Valentina Bidegaray.

Lo que le pareció más interesante fue descubrir cómo el satélite mantenía la energía y conservaba su temperatura una vez que estaba en el espacio. "Te hace entender que una vez que lo envías no es que ya está, sino que tenés que estar constantemente manejando información", planteó.

Finalistas de la capacitación del proyecto Shakthisat. Foto: @cidae_uruguay en Instagram.

La propuesta implicaba una capacitación online de más de 120 horas en tecnologías espaciales, sistemas satelitales y conceptos vinculados a la exploración espacial. La adolescente compaginó el curso entre sus estudios en la Scuola Italiana de Montevideo, que tiene horario extendido, y sus horas para practicar deporte, pero terminó usando gran parte de sus fines de semana y sus vacaciones de verano para poder terminarlo.

Al curso se anotaron 120 jóvenes de todo el país, que participaron de los 21 módulos de forma virtual. "Cuando terminé el curso me avisaron que había quedado entre las ocho finalistas para ir a la India. Ahí tuvimos que hacer una entrevista y un examen, y a partir de eso eligieron a una de las finalistas, que representaría a Uruguay", agregó.

Finalistas del proyecto Shakthisat junto a miembros del Cidae. Foto: @cidae_uruguay.

De esta última etapa destaca poder haber conocido de forma presencial a las otras ocho finalistas, con las que sigue en contacto hasta ahora. "Hicimos una conexión muy linda, porque es un tema de gustos muy parecido. Armamos un grupo y a partir de eso empezamos a participar de cosas juntas. Después nos invitaron a una semana STEM organizada por la UTEC y la Stanford Student Space Initiative", relató.

De Montevideo a la India

Este jueves la joven de 17 años viajará a la India acompañada por Mariana García Rodríguez, directora general del Cidae, Juana Vallejo, estudiante avanzada de Ingeniería Aeroespacial en la University of Florida, y su padre. El destino final de la travesía en avión de casi 30 horas, con escalas, es la universidad de Gautam Buddha, donde se encontrará con estudiantes de otros 108 países con el objetivo de armar un satélite. El proyecto está destinado a mujeres jóvenes, de entre 12 y 18 años, que vienen de países sin mucho protagonismo en la carrera espacial.

Las estudiantes se alojarán en el campus de la universidad. Allí tendrán reuniones con ingenieros, llevarán adelante la construcción del satélite y también participaran de actividades culturales, que es una de las cosas que más entusiasma a Bidegaray. También visitará la embajada de Uruguay en India. "Estoy muy agradecida de haber quedado elegida y muy contenta. Espero ser una buena representante", manifestó.

A aquellas jóvenes uruguayas que están dudando si dedicarse a una carrera relacionada con la exploración espacial, Bidegaray les aconseja que "sigan con sus sueños". "Creo que esto es una demostración de que se puede hacer. Hubo muchas mujeres uruguayas que se anotaron en el curso y tuvieron la posibilidad de aprender también. Quiero destacar la importancia de ellas también en esto", afirmó.