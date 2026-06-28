Calendario lunar de junio 2026: esta semana habrá Luna llena; día y horario exacto para verla

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este lunes 29 de junio de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 29 de junio de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena. El instante central del plenilunio cae el 29 de junio a las 20:57 horas en Uruguay (UTC-3), lo que en la práctica implica que, según el huso horario, el “pico” de este fenómeno se reparte entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de junio.

Más allá del minuto exacto, la experiencia de observación suele concentrarse cuando la luna llena de junio aparece sobre el horizonte al caer la tarde, porque en esa franja puede verse más grande y con tonos cálidos por un efecto óptico de la atmósfera. Ese detalle es lo que hace a la expectativa alrededor de esta luna llena, aunque el apodo no describe un color “fresa”.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

¿Cómo se le llama a la Luna llena de junio?

La Luna llena de junio se conoce popularmente como Luna de Fresa, y es quizás la más esperada del año porque es el momento en el que la Luna está en su punto más cercano a la Tierra, haciéndola parecer más grande y luminosa de lo habitual, por lo que la vista es la más espectacular.

En el hemisferio norte, esta sexta Luna llena de las 13 que se pueden ver en el año será la última de primavera, dando paso al verano.

Para disfrutar de la luna de fresa no se requieren medidas de protección especiales, ya que la luz reflejada por la Luna no es dañina para los ojos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.