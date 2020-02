Cebolla Rodríguez y Chory Castro, entre otros, protagonizan juego para Plan Ceibal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deportectives no fue concebido para asemejarse a las series del FIFA o del Pro Evolution Soccer. “Aquí no es solo para meter un gol. Es un juego educativo sobre los valores del deporte”, resumió Gabriel Vainsencher, fundador de Golden Bite Games, la empresa que ideó y desarrolló este videojuego para Plan Ceibal.

El juego, que fue presentado ayer y va a estar disponible en todas las ceibalitas a partir de marzo, no es parecido a ningún otro título de deportes: aquí no importa el tanteador al final del partido ni el mercado de pases; se avanza a medida que el jugador aprende valores asociados al juego limpio, sobre el respeto al rival y el compañerismo.

En este sentido, Vainsencher ha mostrado Deportectives en ferias de videojuegos en Argentina, Brasil y Estados Unidos y ha recibido muy buenas críticas. “Les gusta mucho el producto porque ven el valor de algo novedoso. Mostramos la historia de vida de los deportistas”, contó a El País.

Los futbolistas Cristian Rodríguez y Gonzalo Castro, el tenista Marcel Felder, los atletas Andrés Silva y Déborah Rodríguez, la basquetbolista Victoria Pereyra y los periodistas Alfredo Etchandy, Diego Sonsol y Martín Kesman son los protagonistas de la historia de Deportectives. Todos, además, prestaron sus voces para el videojuego.

Cristian Rodríguez y Gonzalo Castro enseñan sobre el compañerismo dentro de la cancha.

Si bien este punto fue uno de los más complejos durante la producción –en particular por las agendas de las competencias–, Vainsencher cree que es uno de sus aspectos mejor logrados del videojuego. “El niño no habla con un actor; habla con un referente del deporte. Lo reconoce en la tele o en la radio. Es él el que le dice que hay que entrenar, comer sano y no hacer trampa. Eso tiene un impacto mucho mayor. Son los deportistas los que están educando a los jugadores”, señaló.

Por ejemplo, Cristian Rodríguez y Gonzalo Castro, uno jugador de Peñarol y el otro de Nacional, comparten diálogos en los que se resalta que el respeto está por encima de los resultados y de los colores.

Atrás de las pistas.

La referencia de Deportectives es el clásico Carmen Sandiego, al que jugaba Vainsencher de niño. En esta serie, el jugador debía perseguir a la ladrona de guante blanco por el mundo a través de pistas que le enseñaban conceptos de geografía y de historia. En Deportectives, un niño quiere aprender sobre el mundo del deporte. Para eso debe ayudar en la resolución de cinco casos sobre deportistas y conocer sus historias. Debe recorrer la ciudad en busca de pistas: ir a la cancha, al estadio o a una conferencia de prensa. En el camino, será puesto a prueba mediante minijuegos. “Las pistas hablan sobre la historia de vida, del esfuerzo y de la disciplina; no solamente si jugaron en un equipo en particular”, apuntó.

Andrés Silva da una lección importante: hay que entrenar, pero también estudiar.

Plan Ceibal solicitó a Golden Bite Games que se incorporaran dos cosas: las voces de los protagonistas y un editor de avatar inclusivo.

Sobre los valores, Alfredo Etchandy agregó: “Al entrar en la cancha un niño aprende a respetar la autoridad del árbitro, las reglas, al adversario y al compañero; aprende compañerismo, solidaridad y a luchar juntos por un objetivo común. Se aprende a ganar y a perder. En el deporte y en Deportectives se aprende que eso nos pasa todos los días”.