¿Se puede ser asintomático en otras enfermedades infecciosas aparte del covid?

Ser o no ser asintomático, esa es la cuestión. Pero resulta que no lo es solo para los que se infectan con el SARS-CoV-2, sino que también existen otras enfermedades que pueden presentarse sin síntomas.

“Las enfermedades infecciosas son básicamente trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos, donde muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos”, explicó a El País el virólogo Gonzalo Moratorio.



Un individuo asintomático es una persona que se ha infectado con uno de estos patógenos, pero que no presenta síntomas.



El problema es que muchas veces puede transmitirlos a otras personas que quizás sí desarrollen síntomas.



“Por lo tanto, los portadores asintomáticos desempeñan un papel muy importante en lo que es la transmisión de la enfermedad porque pasan por abajo del radar, no son detectados en lo que es la transmisión de enfermedades infecciosas comunes”, destacó Moratorio.



Eso es igual para quienes enferman de covid-19 como para quienes se contagian de otras enfermedades.



¿Y cuáles son esas otras patologías que pueden ser asintomáticas? Moratorio mencionó como ejemplos la fiebre tifoidea, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), muchas veces la gripe y la tuberculosis.



“Es fundamental obtener una mejor comprensión de lo que pasa con los portadores asintomáticos ya que es crucial para que dentro de los campos de la medicina y de la salud pública se pueda avanzar en trabajar para mitigar la propagación de las enfermedades infecciosas. Estas son, de alguna manera, trasmitidas muy fuertemente por los asintomáticos y pasan por debajo del radar”, insistió el virólogo.

El especialista puso como ejemplo lo que sucedió con dos epidemias fuertes de coronavirus humano como lo fueron la del SARS-CoV-1, en el año 2000, y la del MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), en 2012.



“En las dos no existía la posibilidad de ser portador del virus y ser asintomático. Ahí pudimos ver cuánto más limitado estuvo su poder de propagación comparado con el SARS-Cov-2. Esas enfermedades no tuvieron la posibilidad de tener trasmisión comunitaria, la cual se ve muy fácilmente ayudada cuando se puede contagiar y ser asintomático, como ocurre con el covid-19”, detalló.



Diferencias.

Los portadores asintomáticos de patógenos se clasifican en función del estadio de la enfermedad en el cual se encuentren.



Por ejemplo, inmediatamente después de infectarse pero antes de desarrollar los síntomas, el individuo está en lo que se llama un período de incubación, en el que transmite el patógeno.



Pero también lo puede seguir transmitiendo luego de un determinado tiempo de desarrollada la enfermedad, creyéndose ya curado. En ese caso se trata de un portador convaleciente.



“Hay enfermedades virales, como por ejemplo la hepatitis o el virus de la poliomelitis, que se transmiten con frecuencia cuando los portadores sanos nunca muestran síntomas de la enfermedad pero son capaces de infectar a otros. A menudo se los considera como portadores asintomáticos clásicos”, indicó Moratorio en diálogo con El País.



También puede ocurrir que estos patógenos permanezcan latentes en lo que se conoce como santuarios, que son determinados lugares del cuerpo donde es difícil detectarlos. Es lo que ocurre con el VIH.



Ser o no ser.

¿De qué depende que una persona sea asintomática? ¿Se puede ser para unas enfermedades y para otras no?



Moratorio explicó que para contestar estas interrogantes hay que tener presente que existe un gran componente de lo que se conoce como background, o sea, el trasfondo genético de la persona.

Se trata de un área muy grande de estudio en la que se ha logrado avanzar muchísimo.



Gracias a ella se sabe que “existen casos de personas que tienen en su información genética determinadas mutaciones que las hacen resistentes a algunas enfermedades. Por lo tanto no serían ni siquiera portadores asintomáticos, sino que son individuos que no pueden terminar de infectarse”, señaló el especialista.

“Y por otro lado tenemos individuos en los que existen factores principalmente genéticos o de la estirpe también infectante del virus que pueden ser más o menos atenuados y por lo tanto tener una enfermedad de tipo más asintomática”, expuso el especialista sobre las posibilidades que pueden presentarse en un universo de situaciones que es grande y complejo.

Existen enfermedades infecciosas con falta de síntomas

No solo las enfermedades infecciosas pueden ser asintomáticas, sino también las no infecciosas.



En entrevista con el portal Infosalus.com (de la agencia Europa Press), el doctor José Manuel Ramos Rincón, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, mencionó como ejemplo a la diabetes, que muchas personas padecen y no lo saben. “Las manifestaciones aparecen años después de desarrollar la enfermedad a nivel de riñón, de corazón y de vasos sanguíneos o de sistema nervioso”, señaló.



También sumó otras patologías: la hipertensión arterial, los aneurismas, la osteoporosis y la hipercolesterolemia (daño que se produce cuando el colesterol se va depositando en las arterias y perjudica el sistema circulatorio a largo plazo).