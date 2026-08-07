Artistas intervienen hormas de zapatos en desuso para abordar temas de salud mental en exposición en el LATU

Cada horma de zapato, alguna vez destinada a sostener un cuerpo, se transforma en el soporte de una nueva mirada sobre la salud mental. Así presenta el colectivo Gente en Obra, En tus zapatos, la muestra que está exhibiendo este fin de semana en Proyecto Arte - Feria de Artistas, en el Centro de Eventos del LATU.

Desde hace tres años, Gente en Obra viene explorando distintos modos de producción artística colaborativa, donde la creación deja de ser un acto individual para convertirse en un territorio de encuentro.

En esta oportunidad, el proyecto parte de un objeto cargado de memoria y de uso: hormas de zapatos descartadas. Aquello que alguna vez sostuvo un pie, que dio forma a un cuerpo ausente, se convierte en soporte de nuevas narrativas.

Cada par de hormas fue intervenido por una dupla conformada por un artista del colectivo Gente en Obra y un artista invitado.

Con la salud mental en la sociedad contemporánea como tema, cada integrante propuso una deriva singular, como ser el bienestar, la ansiedad o el agotamiento laboral, entre muchos otros estados afectivos y experiencias psíquicas que nos atraviesan en esta época.

La salud mental aparece aquí lejos de las categorías diagnósticas. No se trata de ilustrar enfermedades ni de ofrecer respuestas terapéuticas, sino que la propuesta invita a reconocer que todos habitamos una condición vulnerable.

Vivimos en una cultura atravesada por la aceleración, la incertidumbre, la sobreexigencia, donde muchas veces faltan palabras para nombrar aquello que nos sucede.

Precisamente allí comienza el territorio del arte, el cual posee la capacidad singular para representar aquello que aún no encuentra lenguaje. No traduce la experiencia; la hace sensible.

Las hormas, originalmente concebidas para moldear zapatos, adquieren aquí una dimensión profundamente simbólica. Conservan la huella de un cuerpo ausente, al mismo tiempo que ahora son el sostén de nuevos relatos.

"En tus zapatos", del colectivo Gente en Obra.

En tus zapatos no pretende que el visitante “comprenda” completamente la experiencia del otro. Propone algo quizás más valioso: aceptar que toda empatía implica un movimiento de aproximación, una disposición a dejarse afectar sin borrar la alteridad.

Ponerse en los zapatos de otro no significa ocupar su lugar, sino reconocer que cada existencia carga marcas invisibles, recorridos únicos y batallas silenciosas.

El recorrido por la muestra invita entonces a desplazarse entre obras que hablan de fragilidad y de fortaleza, de dolor y de esperanza, de pérdida y de reconstrucción.

Cada pieza constituye una conversación; el conjunto conforma una gran cartografía afectiva de nuestro tiempo.

En una sociedad que muchas veces exige respuestas rápidas, esta exposición propone detenerse. Propone reconocer que la salud mental también se construye cuando existen espacios donde lo inasible puede adquirir forma y la experiencia compartirse.

Crear no elimina el sufrimiento, pero puede transformarlo. No borra la herida, pero permite inscribirla en una historia diferente.

En ese tránsito entre la ausencia y la forma, entre el vacío y la obra, el arte abre la posibilidad de resignificar la experiencia y de descubrir, quizás, nuevas maneras de habitar nuestros propios zapatos y de acercarnos, con mayor sensibilidad, a los de los demás.

Los temas y los artistas son: Esquizofrenia (Susana Dalmás y Doriana Pécora), Fragmentar (César Gómez y Josefina Alonso), Trastorno bipolar (Juan P. y Agó Páez Vilaró), Pax y armonía (Gustavo Pérez y Daniel Martínez), Ansiedad (Leticia Ferrer y Tatiana Botiguelli), Angustia (Graciela Pedemonte y Anónimo), Miedos (Elisa Borelli y Silvia Suárez), Burnout en la mujer actual (Anastacia Calatroni y Mariela Rodríguez), Alzheimer (Javier Álvez y Federico Veiga), Adicciones (Alejandro Braslavsky y Perico Carbajal), Suicidio (Giuliana Bagnasco y Pablo Feijóo), Paranoia (Carlos Bretón y Jorge Migues) y Autocrítica (Franco Ferrero y Valen Art).

"En tus zapatos", del colectivo Gente en Obra.

Proyecto arte

Esta es la tercera edición de la feria creada por la artista Olga Armand Ugón que reúne pintura, escultura, ilustración, fotografía, arte digital y textil, y técnicas mixtas, entre otras disciplinas.

Este año participan más de 130 artistas nacionales y extranjeros, que exhiben y venden sus obras en forma directa, sin intermediarios.

Entre las novedades se destaca la presentación del libro Proyecto Arte, que compila a los artistas que han participado de este evento desde su primera edición, en 2024.