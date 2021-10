"MasterChef: Celebrity": Graciela Rodríguez volvió a llorar y se fue la famosa más alegre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pecados capitales. A esas faltas tuvo que enfrentarse este martes el equipo azul de MasterChef: Celebrity Uruguay, en una jornada que fue directo a la prueba de eliminación y que obligó a los concursantes a salir de su zona de confort. El concurso de cocina de Canal 10, que ahora también irá los jueves, está cada vez más cerca de su etapa final, en la que los cinco mejores de cada grupo se unirán para una única ronda de desafíos.

Los siete famosos que seguían en la competencia al comienzo de la emisión tuvieron que descubrir su caja misteriosa, para toparse con algo —un objeto, un alimento— relacionado con su pecado capital asignado.

La primera en conocer su destino fue Claudia Umpiérrez. La árbitra se encontró con una torta y una hamburguesa con papas fritas que significaba la gula. ¿Su misión? "Resistirla", le explicó el jurado Sergio Puglia. Iba a tener que preparar un plato libre, sí, pero minimalista.

Patricio Giménez rompió un bloque rosado a martillazos porque lo suyo fue la ira. Simpático y con su pronunciación entreverada, Laurent Laine fue claro en la consigna: "Un plato para hacernos calentar". Chistes aparte, el argentino estuvo obligado a usar picante y la técnica de flambeado en lo que fuera que hiciera.



La lujuria fue el tema de Agus Padilla, que se encontró con frutillas, chocolate, vino y otros elementos que son considerados afrodisíacos. De lo que tenía sobre su mesada debía elegir al menos dos ingredientes, y uno de ellos tenía que ser el gran protagonista.



Paula Silva fue la más exigida de la velada. Aunque la enterneció encontrarse con un perezoso de peluche, como el pecado que le tocó fue, justamente, la pereza, se le asignó una tarea especial: durante los 10 primeros minutos de la prueba, tuvo que dedicarse a asistir a sus compañeros llevándoles lo que necesitaran del bazar. Cuando empezó a preparar lo suyo ya estaba agotada, aunque con la ventaja de cocinar sin lineamientos ni restricciones. Fue por unos tacos.

Cuando Vitto Saravia levantó su caja misteriosa, se encontró con una desbordante cantidad de materiales: verduras, arroz, polenta, carne, quesos... Tuvo que ir en contra de la avaricia, darle a cada compañero uno de esos ingredientes y elegir, para uso personal, solo siete. Se inclinó por "algo medio poke bowl", le contó a la cámara.



Graciela Rodríguez se enfrentó a la soberbia al replicar, con toda la humildad posible, "un soberbio plato", a decir de Ximena Torres, con base en cordero. Ella y Saravia fueron las únicas que no pudieron ir al supermercado, ya que contaban con lo necesario para hacer sus recetas.



El último en develar cuál sería su misión fue Sebastián Almada, a quien le tocó en suerte el pecado de la envidia. Por eso, los jurados le pidieron que eligiera la consigna de alguno de sus compañeros y, entre dudas, se inclinó por la de Umpiérrez. Entonces tuvo que replicar su plato, pero no solo el resultado final sino la selección de ingredientes y el paso a paso. Aunque cada uno hizo lo suyo, el ida y vuelta tuvo un poco de trabajo en equipo.

Después de supervisar las actividades en las mesadas, el jurado estaba de lo más entusiasmado pero el humor, entre los competidores, era dispar. Almada, por ejemplo, demostraba tranquilidad y guiaba con calma a Umpiérrez, mientras que Saravia luchaba con unos chips que se le quemaban y Padilla decía que la estaba "pifiando feo". A Silva, la libertad que le dio el jurado pareció no venirle bien y estuvo a contrarreloj con su propuesta. "Mi abuela me mata si ve esto", aseguró, y es que su mesada —el espacio de trabajo— era el reflejo de un tiempo descontrolado.



Fue la primera en presentarle su plato a los expertos, unos tacos de salmón rebozados en panko, con guacamole y salsa. "Está presente la inteligencia en la elección del plato", elogió Puglia, que le dijo que había acertado en la decisión y también en la elaboración, a pesar del grosor de la tortilla. Torres y Lainé también le hicieron una buena valoración, y la actriz terminó incrédula porque un rato antes ya se había dado por eliminada. Alguno dirá que ahí está la magia de la cocina.

"Por primera vez, estoy orgullosa con mi presentación", pensaba Claudia Umpiérrez cuando pasó al frente con su pollo marinado con puré de boniato y arvejas a la manteca. Sin embargo, una división de opiniones la dejó contra las cuerdas: Lainé le hizo un buen comentario y celebró su gremolata, pero Puglia y Torres le señalaron muchos errores y sobre la propia gremolata, coincidieron en que estaba demasiado ácida.

A la hora de juzgar a Almada pasó lo mismo, pero al revés: mientras que el francés dijo que el pollo estaba seco, los uruguayos le elogiaron cada pieza de su plato. En cualquier caso y por mayoría, al comediante le fue mejor que a la árbitro con idéntica preparación.



Nada de eso se comparó con el fallido plato de Vitto Saravia, que se había imaginado un poke bowl colorido y que había prometido sorprender al francés, que se había mostrado escéptico ante su comentario. Tenía razón, porque a la modelo no le salió nada de lo que pensó y su berenjena ahumada con salsa de curry, arroz con vegetales y chips de zanahoria estaba mal. ¿Los motivos? La berenjena estaba quemada, la salsa no era una salsa y los chips no eran chips, según los expertos.



Saravia fue autocrítica desde el primer momento. "No estoy contenta, no salió lo que yo quería que saliera", dijo, y Torres le dio la razón: "Esto es como Instagram versus reality. Y el reality está complicado".

Con Graciela Rodríguez volvió la emoción, ya que a la actriz le elogiaron de manera unánime la réplica del rack de cordero sobre puré de coliflor, tomate confitado y microgreens que hizo. Lainé opinó que su plato era "muy parecido" al objetivo al que se aspiraba y con eso consiguió las primeras lágrimas de la actriz, que continuaron brotando con la declaración de Puglia. "Creetelo, abrazá las rosas, los piropos, porque son reales", coronó Torres. La aplaudieron todos.



Después llegó Patricio Giménez con un glamoroso postre, Camembert apanado con jalena de frutillas y pimientos flambeados al ron. La devolución fue discutida, ya que si bien llegó a un buen resultado, le sobró un tiempo que no supo aprovechar bien, le faltó el toque fresco —rúcula, según los chefs, por más extraña que le suene la combinación— y para el francés, el queso y la fruta elegidas no maridan bien. Le criticaron el tamaño de su porción que era, dijeron, como para compartir entre cuatro.



Cerró la ronda la joven Agus Padilla, que empezó con la idea de hacer un brownie y terminó con una torta húmeda de chocolate con jalea de frutilla y praliné. Al menos así la bautizó, porque la humedad, ironizó Puglia, la perdió "por el camino". La evaluación general dio cuenta de un plato irregular, aunque de buen sabor.

Al final y como se veía venir (para todos menos para ella, demostró), el mejor plato de la prueba fue el de Graciela, primera en subir al balcón junto a Paula. La actriz, a los gritos, quiso correr a los brazos del francés, pero su joven colega la frenó porque pensó —así lo dijo— que se lo iba a chuponear. El coqueteo viene desde las audiciones.



El siguiente en pasar de ronda fue Patricio, a quien le pidieron más compromiso en la competencia, más entrega. Sebastián y Agus corrieron con la misma suerte, por lo que el mano a mano quedó entre Claudia, que en otras oportunidades ya estuvo en la cuerda floja, y Vitto. Al final, quien se fue de MasterChef: Celebrity fue Vitto Saravia, que hasta ahora había tenido un desempeño bastante bueno.



Se despidió con alegría, un aspecto de su personalidad que todos subrayaron. Dio un buen mensaje sobre la alimentación saludable, una recomendación para sus compañeros —"Pórtense mal y coman bien"— y dejó las cocinas de MasterChef a puro salto y sonrisa.