¿Por qué Luana llegó tarde a "Masterchef Celebrity: Uruguay"?

La reciente emisión de Masterchef Celebrity: Uruguay inició con una ausencia. Es que la cantante Luana, que la semana pasada logró el mejor plato del equipo naranja gracias a una celebrada torta Banoffee, no apareció en los camarines del programa de Canal 10.



Ante la sorpresa del resto de sus compañeros, el periodista deportivo Oscar Belo aprovechó la oportunidad para hacer una broma con el resto de sus colegas: "Mamá, ¡entré a los mejores cinco de Masterchef!", dijo, simulando una llamada telefónica a su madre. El resto de los participantes también aprovechón la oportunidad para fantasear con la idea de que la cantante tropical sería amonestada y, por lo tanto, no iban a tener que enfrentarse a una prueba de eliminación.

El formato inició sin la presencia de Luana, y el jurado Sergio Puglia trató de llevar calma a los miembros del equipo naranja que, más allá de las bromas, se mostraron preocupados por la ausencia de una de las participantes más simpáticas del reality show culinario.



Según reveló Puglia, la cantante de "Mi primer amor" no había llegado al set "por motivos personales".

Sin mencionar una posible amonestación —en otras ocasiones, las ausencias llevaron a que los participantes pasaran directamente a la prueba de eliminación—, Puglia anunció el desafío de la noche: un plato libre que debería incluir tres características (punto de cocción, ingredientes especiales y sabores) que serían determinados por tres ruletas.

Antes de pasar al supermercado para seleccionar los ingredientes de los menús de cada participante, Luana irrumpió en el set y recibió abrazos de parte de sus compañeros. "Recién festejaban que Luana no estaba y ahora le dan abrazos", dijo con ironía la jurado Ximena Torres. Tras disculparse, la cantante explicó que su atraso se debió a un show.



Finalmente, el jurado no la amonestó y las tres ruletas dictaminaron que debía realizar un plato crujiente, con umami y queso muzarrella. Apostó por un con ceviche bocconcini y maíz salteado, pero no tuvo un buen desempeño. "Así como la vez pasada te dije que estabas en tu momento Masterchef, hoy estás lejos de eso", advirtió Torres. "El plato no está trabajado y tuviste un grave error en la elección. Tendrías que haber hecho plato", agregó. "Tu problema es que elegiste mal los productos", comentó luego el jurado Laurent Lainé.

Su error la llevó a la prueba de eliminación y debió enfrentarse en un duelo culinario con Oscar Belo. En apenas 15 minutos, tuvieron que preparar una canasta de alitas de pollo con salsa. Tras varios momentos de tensión y nerviosismo, el jurado salvó a Luana mientras que el periodista deportivo debió despedirse de Masterchef Celebrity: Uruguay.