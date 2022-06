"Masterchef Celebrity" tuvo la eliminación más sorpresiva en lo que va de la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No hizo falta primavera ni Día de los Enamorados ni excusa en particular. Hoy, Masterchef Celebrity Uruguay giró alrededor del amor y de la figura del corazón, para una jornada de chocolate y pastelería que dejó a un nuevo eliminado en el equipo naranja.

En una nueva entrega del programa de cocina de Canal 10, lo primero que tuvieron que hacer los participantes fue atravesar una prueba de beneficios inspirada en El juego del calamar, y uno de los desafíos de la exitosa serie de Netflix. Descubrieron, en una lata, una galleta de azúcar con una figura de corazón, y tuvieron que cortarla con precisión y la ayuda de una aguja.

Hubo un par de amagues, pero al final el jurado integrado por Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Laine decidió que el ganador de la prueba era Enrique "Pelado" Peña. El premio, esta vez, no fue la imunidad, sino una ayuda de Torres para pensar en la preparación del evento de eliminación.

Es que la prueba central de la jornada era compleja: tenían que preparar un postre libre basado en el bombón Serenata de Amor, ingrediente clave que descubrieron luego de golpear con gracia e insistencia una piñata roja.

El primero en pasar al frente con su plato fue Eduardo "Colo" Gianarelli, con una "letter cake" inspirada en el cumpleaños de su hijo Felipe. Tenía ganache con butter cream, el bombón en cuestión y frutilla, y aunque hubo algunos desaciertos, en general le elogiaron la forma en la que trabajó. Sobre todo, celebraron que un padre se encargue de la torta de cumpleaños de su hijo, lo que dio pie para una reflexión sobre los roles asociados al género que terminó con merecidos aplausos.

Le siguió en la degustación Luana Persíncula, que arriesgó con una reversión de la torta Banoffee y llegó a buen puerto. "Hay que ser muy audaz para ver una receta y proponerse hacerla sin haberla probado", le dijo Puglia. "No sé si es que sos muy inteligente o es suerte de principiante, pero ese postre...", siguió y coronó la frase con la sonrisa. "Estás en tu momento", la premió Torres, y la cantante, fiel a su estilo, saltó eufórica.

Peña demostró ser buen alumno, y con la ayuda que le había dado la chef, logró lucirse. Presentó un triple alfajor del corazón de Xime, como lo llamó, y eso hizo que Laurent Laine reaccionara: "Qué sorpresa tanta delicadeza en tu plato". Le destacó la masa y la definición del merengue, aunque hubo algunos reparos con el relleno. El exfutbolista se fue lleno de elogios.

Contra todo pronóstico, mejor suerte aún corrió uno de los más flojos del equipo en lo que va del ciclo, Oscar Belo, con unas Manhattan cookies con frutos secos y Serenata de Amor que se veían bien artesanales. Puglia resaltó la crocantez y la contundencia, Lainé bromeó con que las podía ir a vender al estadio, y Torres resumió: " Está tal cual una cookie de New York". Como dijo Abigail Pereira, el periodista deportivo la metió al ángulo.

Abigail, justamente, volvió a pasarla mal en las cocinas. Estuvo angustiada, lloró y se mostró ganada por el caos, que la obligó a cambiar de plato a mitad de camino. Al final presentó un pionono relleno de queso crema con bombones que fue muy piropeado por los tres jurados. Le criticaron, eso sí, "el jardín de arriba", en referencia a las flores con las que decoró el postre.

Ronnie Arias, que venía con un buen desempeño en las preparaciones saladas, falló al intentar renovar el clásico New York Cheescake. "Está mal emplatada y mal elaborada", lo fulminó Puglia. Torres dijo que su platillo le rompió el corazón, y le hizo firmes críticas.

Para el final quedó el carismático Reque Newsome, que generó opiniones divididas con unas cookies de manteca de maní, rellenas con queso crema y Serenata de Amor. "No es para todos los paladares, pero a mí me gusta", dijo Torres con entusiasmo, pero Puglia se mostró en la vereda opuesta. "Queda a mitad de camino, por no decir sin camino", disparó.

Tras un intercambio que no estuvo libre de dificultades, el jurado resolvió que el mejor plato de la prueba había sido el de Luana. Subió al balcón exultante, y la siguieron Pelado Peña, Oscar Belo, Abigail Pereira y Colo.

El mano a mano final fue entre el comunicador argentino y el basquetbolista. Al final, quien abandonó las cocinas de Masterchef fue Reque Newsome, lo que aseguró la continuidad de Arias. Fue una despedida alegre pero emotiva, y con un dejo de injusticia, ya que a juzgar por las devoluciones, Arias había tenido un desempeño peor. Newsome era una de las grandes revelaciones de este ciclo.

Con siete integrantes en carrera, solo resta una eliminación para definir quiénes serán los seis del equipo naranja que se meterán en el tramo final de la competencia en la tercera temporada de Masterchef Celebrity.