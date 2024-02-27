El tajante comentario de conductora de Canal 10 tras la versión de que habría un "Gran Hermano Uruguay"

Redacción El País

En las últimas horas cobró fuerza el rumor de que podría hacerse una edición de Gran Hermano Uruguay. El trascendido había crecido el año pasado, pero luego quedó postergado ante otros proyectos de Canal 10. Sin embargo, ayer Ángel de Brito aseguró que el plan está de vuelta en marcha.

En la emisión de LAM (América), De Brito aseguró que una versión uruguaya del programa se filmaría en Argentina, con participantes y conducción oriental, entre fines de 2024 y comienzos de 2025, luego de una temporada chilena que también está prevista.

No indicó de dónde venía su información, aunque dio a entender que era oficial, de Telefe. En tanto, consultados por TV Show, desde Canal 10 no emitieron comentarios.

Sin embargo, no todo fue silencio ya que una figura del canal uruguayo se expresó con contundencia en redes.

Se trata de Eliana Dide, que es la conductora de todas las emisiones vinculadas a Gran Hermano en Uruguay, en dupla con Agustín Gil: Gran Hermano. El día después, el resumen que se emite en el turno vespertino; y La previa, la entrega que va antes de cada gala nocturna.

En su cuenta de Twitter, Dide replicó la publicación en la que LAM informaba que "Termina GH argentina. Llega GH Chile y luego GH Uruguay", y aseguró: "Fake". Así, dejó en claro que se trataba de información falsa, aunque no dio más detalles al respecto.

Su compañero Agustín Gil también interactuó con la noticia, pero con ironía y con comentarios como "¿Cómo mi amor?" o "La primera compra, 15 kilos de tortas fritas".

En los últimos años, Dide se convirtió en una de las caras más visibles de Canal 10, ya que además de las horas de aire que tiene de la mano de Gran Hermano, integra el equipo del magazine La mañana en casa.