Se completó la lista de finalistas de "Got talent Uruguay": conocela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Got talent Uruguay (Canal 10) culminó este lunes su etapa de semifinales y con el pasaje de la niña cantante cubana Saydis Calzada y del grupo de danza urbana Intense quedaron definidos los 12 participantes que se medirán en la final del próximo 20 de setiembre en el Auditorio Nacional del Sodre, Adela Reta.

El niño del acordeón Enzo Castro, los cantantes Nahir da Rosa, Marcos Mora, Bernardo Steiner y la niña Wendy Silveira, los grupos de baile Rumbo Norte ballet folclórico, Scottish Dance Uruguay y las duplas de baile de Carla y Gaspar y de Braulio y Valentina, además del niño acróbata Lautaro Colman completan la lista de finalistas. Ellos irán por el premio final de 1,5 millones de pesos.

La semana que viene habrá un programa especial titulado "Camino a la final" y la última gala del reality será el lunes 20 de setiembre.

Natalia Oreiro y el jurado abrieron la gala de este lunes desde el auditorio Nelly Goitiño con los elogios mutuos de cada semana a los looks de cada uno.

Hubo tiempo para saludar a la comunidad judía por el año nuevo. "Shaná Tová, Peti", le dijo Oreiro a Orlando Petinatti. Luego bromeó al decirle en hebreo que le diera un beso en la mejilla.

Un comienzo "intenso"

El grupo de danza Intense protagonizó el primer número de la noche en el talent show de Canal 10. Los participantes hicieron un número de baile contemporánea, con referencias a artes marciales.



María Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova aplaudieron de pie la presentación. "Espectacular chicos", les dijo Natalia Oreiro.

"Quedé anonada. Me encanta la energía que ustedes irradian. Son tantos en el escenario. El manejo del espacio estuvo impecable", dijo Riccetto. "Quiero intensamente que pasen a la final", añadió.



"Es peor manera de empezar el programa. No creo que haya un número artístico que supere lo que hicieron ustedes", los halagó Petinatti.



Tango en el caño



¡Pole dance al ritmo del tango! 🤸‍♀️🎶 Dupla Bella confirma, con mucha técnica, que su capacidad creativa sigue intacta. 👏⭐️ ¿Querés verlas en la Final? 👉 ¡Enviá BELLA al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/uXLvRELp8O — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

El dúo de bailarinas de pole dance "Dupla bella" subieron luego al escenario. Montaron una coreografía con ritmos e inspiración tanguera.



La actuación también despertó elogios unánimes del jurado.



"El número que acabamos de ver es tan intenso y más intenso que el anterio. Lo que hicieron fue mágico. Es un número que podría estar en cualquier lugar dle mundo. Realmente es magistral", dijo Petinatti.

"Es formidable lo que hicieron", dijo Casanova. Ambos jurados bromearon luego con la posibilidad de un dúo "bellos".



La hora del rey león

¡El ciclo sin fin! 🦁🪨 Ana decidió contarnos esta noche la historia del Rey León. ¿Sintieron la magia? ✨ ¡No vale pensar en Mufasa! 🥺⭐️ ¡Convertila en Finalista! 👉 ¡Enviá ANA al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/503sgyVdNQ — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

La cantante Ana Camargo, fanática de Disney, fue la siguiente participante en subir al escenario de Got talent.



Carmargo lideró un número inspirado en "El rey león". A pesar de los elogios de Claudia Fernández y de María Riccetto, la actuación no convenció al resto del jurado.

"Soy muy fanático de El rey león. Es una canción muy difícil, con mucha potencia. Sentí que la interpretaste bien pero me hubieses gustado que saques esa potencia. Jugaste a la manera segura. Podés mucho más", le dijo Agustín Casanova.



"No fue tu mejor noche", le dijo Petinatti.



"La mejor magia de mi vida"

¡Marc nos demostró que a través de lo simple se pueden hacer cosas maravillosas! ♥️♣️ Inspirado además en todos nosotros. 😮👏 ¿Querés ver su magia en la final? 👉 ¡Enviá MARC al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/4i7NCvncOu — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

Luego fue el turno del ilusionista Marc García, quien realizó una serie de trucos con cartas que deslumbraron al jurado.

"Ha sido la mejor magia que he hecho en mi vida", dijo el participante al cerrar su número.



"Me encantaría que la magia esté en la final de Got talent", dijo Agustín Casanova en referencia a que García era el único mago que seguía en camino en el programa.

Presentación dorada desde Cuba

¡Ah bueno! 🤩💥 ¡Volvió Saydis con todo ese ritmo que la caracteriza! 🎤🇨🇺🎶 ¿Están todos moviendo las caderas en casa? 🕺📺 Si querés que te haga bailar en la Final 👉 ¡enviá SAYDIS al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/tRmFYYPpBI — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

Saydis Calzada, la niña cantante de origen cubano, fue la quinta participante de la noche en la semifinal.

La joven interpretó una versión de Pegate, de Ricky Martín, y añadió fragmentos de clásicos del son cubano. Su madre fue una de las coristas de Saydis.



La platea y parte del jurado terminaron bailando de pie. Claudia Fernández, quien le había dado el botón dorado.

"Estoy muy emocionada. Como mamá, me pongo en la piel de tu madre y vaya si valió la pena todo el sacrificio. Tenés una hija con un talento increíble", le dijo la jurado.



La historia de vida Saydis estuvo presente en el final de la actuación. La madre llegó primero al país tras dejar a su hija en Cuba. Luego ella llegó en compañía de su abuela.

"Estamos muy orgullosos de este programa. Got talent uruguay le abre las puertas a los talentos extranjeros que viven en nuestro país. Estamos muy felices que muchos extranjeros y cubanos estén en este país de la libertad", aseguró Petinatti.



"Una actuación maravillosa"

¡Qué interpretación y qué voz! 🎭👏 Ariel nos emocionó a todos en las tras bambalinas de un circo, ¡y se atrevió a vivir! 🎪🥺 ¿Querés verlo en la Final? 👉 ¡Enviá ARIEL al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/LeJg1U70ny — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

Ariel Saldías fue el encargado de la siguiente presentación, que hizo un show impactante caracterizado como payaso. La actuación del artista dejó boquiabiertos a los jurados y al público.

"Impactadísima con tu actuación... fue muy fuerte", le dijo Natalia Oreiro.

soy un ser maravilloso y me amo.

El autor de la frase "soy un ser maravilloso y me amo" recibió elogios unámimes del jurado. Saldías había sido participado en la primera temporada del talent show, cuando quedó por el camino en la ronda de audiciones.



"Estoy shockeada desde que terminó la actuación. Veniste a entregar el alma y tu corazón. Un gran artista. Quiero decirte gracias. Sos uno de mis favoritos", le dijo Claudia Fernández.

Baile de campo y de ciudad

¡Los integrantes de Desde el Alma sí que saben quiénes son! 👏🚧 Esta noche construyeron una coreografía digna de una Semifinal. 💥🏭 ¿Querés verlos en la Final? 👉 ¡Enviá ALMA al 7020!#GotTalentUY #VivoGTU #SemisGotTalentUY | @canal10uruguay pic.twitter.com/pP1gBKxAwV — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) September 7, 2021

El grupo de danza "Desde el alma" fue el responsable de la siguiente presentación. Los artistas sorprendieron con un número urbano.



"Me encanta este grupo. Se nota la unión de ustedes y nunca dejan de sorprender", dijo Claudia Fernández.



A puro baile con ritmos gallegos

El músico Carlos González y su gaita cerraron la ronda de presentaciones en la sexta semifinal. Acompañada por una banda típica, los artistas pusieron el ritmo gallego a tope en el escenario.



"Celebro que las colectividades que han formado este país se muestren y tengan arraigada su historia", dijo Orlando Petinatti.



"Me has hecho enamorar de la gaita", aseguró Claudia Fernández, quien también elogió los vestuarios típicos.

La hora de las definiciones

Finalizadas las actuaciones, Natalia Oreiro anunció por orden aleatorio a los cuatro participantes más votados. "Estuvo muy peleada la votación. Hubo muchos votos", dijo.



Ariel Saldías, Dulce bella, el grupo Intense y Saydis Calzada fueron los competidores nominados. Entre ellos, el más votado en la compulsa telefónica fue Saydis Calzada, la niña de 13 años que llegó de Cuba y le puso "sabor" al escenario del programa de Canal 10.



"No tengo palabras... muchísimas gracias. No pensé contar con el apoyo de tantas personas", dijo la joven visiblemente emocionada. "Se lo dedico a mi familia que está en Cuba. Los extraño muchísimo", añadió.



A la hora de las votaciones del jurado, Orlando Petinatti se inclinó por el grupo "Intense". Agustín Casanova votó a Ariel Saldías mientras Claudia Fernández escogió a "Dupla bella". María Riccetto inclinó la balanza al brindar su apoyo a Intense.



El grupo de danzas urbanas del barrio Cerro celebró acaloradamente en el escenario.