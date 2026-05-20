Tragedia en una versión del reality "Survivor": concursante sufrió amputación y suspendieron las grabaciones

La versión griega del reality Survivor quedó envuelta en conmoción tras el grave accidente sufrido por uno de sus participantes durante una actividad realizada fuera de competencia. El episodio generó un fuerte impacto en redes sociales y derivó en la suspensión temporal de las grabaciones mientras se investigan las circunstancias del hecho.

El protagonista del dramático episodio es Stavros Floros, un joven apicultor de 22 años, quien se encontraba en República Dominicana participando del programa cuando sufrió una amputación parcial de una pierna en un accidente marítimo ocurrido cerca de Isla Saona, uno de los puntos turísticos donde se desarrollaban las grabaciones.

De acuerdo a la información difundida por medios griegos, Floros estaba practicando pesca submarina durante un descanso de la producción cuando fue embestido por una embarcación turística. Las primeras versiones indican que el joven buceaba sin la señalización correspondiente, por lo que el conductor de la lancha no habría logrado advertir su presencia a tiempo.

Ante la repercusión del caso y las múltiples especulaciones que circularon en redes, la productora AcunMedya emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el accidente ocurrió fuera de las pruebas del reality y aseguró que se abrió una investigación para esclarecer cómo se produjo el incidente.

En paralelo, el canal griego Antenna informó que el participante permanece internado en un hospital de Miami, donde continúa bajo seguimiento médico. Según trascendió, su familia se mostró más tranquila por la evolución emocional del joven, aunque todavía esperan nuevas intervenciones quirúrgicas vinculadas a la reconstrucción de la pierna afectada.

El propio Floros utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que recibió tras conocerse la noticia. “Un simple gracias no alcanza para expresar todo el cariño que recibí. Esto es un verdadero milagro”, escribió el concursante, acompañando el mensaje con una fotografía desde el centro de salud.

La decisión de suspender momentáneamente el programa fue interpretada por muchos seguidores como una medida lógica y preventiva mientras avanza la investigación sobre uno de los episodios más impactantes que rodearon al ciclo en los últimos años.

Antes del accidente, Floros ya se había convertido en uno de los perfiles más comentados del reality. Medios griegos destacaban su historia de vida ligada al trabajo familiar en la apicultura y su deseo de ganar el certamen para ayudar económicamente a sus seres queridos. Además de estudiar Contabilidad y Finanzas, el joven trabajó en la construcción y en tareas rurales antes de incorporarse al emprendimiento familiar dedicado a la producción de miel.

Survivor es uno de los realities de supervivencia más populares del mundo. El formato, creado en los años 90 y adaptado en decenas de países, reúne a participantes que deben convivir en entornos naturales hostiles mientras enfrentan pruebas físicas y estratégicas para evitar la eliminación. Además de competir por un importante premio económico, los concursantes deben procurarse alimento, construir refugios y desarrollar alianzas dentro del juego. La versión griega del ciclo se convirtió en un fenómeno de audiencia en los últimos años gracias a su combinación de aventura, tensión y exposición extrema.

