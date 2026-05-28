Sebastián Giovanelli aclaró por qué enviada de ESPN le "cambió" el nombre a jugador de Peñarol en la transmisión

El periodista deportivo Sebastián Giovanelli salió al cruce de los comentarios que se multiplicaron en redes sociales tras un supuesto “error” de una periodista colombiana de ESPN durante la transmisión de Peñarol vs. Independiente Santa Fe por Copa Libertadores.

El encuentro, emitido este miércoles por ESPN y Disney+, contó con un equipo mixto integrado por el relator colombiano Osvaldo Ruiz Madachi, el uruguayo Giovanelli en comentarios y la periodista cafetera Paula Salamanca desde el campo de juego.

Fue justamente Salamanca quien llamó “Washington Darías” al futbolista aurinegro Eduardo Darias, lo que despertó reacciones entre hinchas de Peñarol. Sin embargo, este jueves en Desde el vamos (El Espectador Deportes), Giovanelli aclaró que el jugador en realidad se llama Washington Eduardo Darias y explicó que la confusión surgió porque en las planillas oficiales figuran todos los nombres del deportista y la colega colombiana fue a lo seguro: llamarlo por su primer nombre de pila.

Los jugadores de Peñarol tras perder con Independiente Santa Fe de Bogotá en el Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli.

“Cuando va a entrar Darias, que para todos es Eduardo Darias, ella lo nombró como Washington y después yo aclaré que lo conocíamos como Eduardo”, dijo.

Giovanelli defendió el trabajo de los equipos internacionales que arma ESPN y ante la pregunta de otros oyentes, comentó que se sintió "muy cómodo" con sus compañeros colombianos. Remarcó que es imposible que los periodistas conozcan “a todos los jugadores del mundo”.

“Nos ponemos muy puntillosos acá en Uruguay”, sostuvo. También explicó que durante la transmisión fueron acomodando la situación “al aire” y mencionó que algo similar ocurrió con el apellido de Barcia, jugador de Nacional, que fue mencionado como Barcía, con acento.