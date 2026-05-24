Martín Charquero se ausentó de "Punto penal" este domingo: quién lo reemplazó y qué pasó con el conductor
El conductor faltó este domingo a Punto penal por un fuerte cuadro gripal. Fue reemplazado por Diego Miranda en la mesa del ciclo deportivo de Canal 10.
Punto penal recibió este domingo al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y al entrenador Gustavo Matosas como invitados centrales en el clásico deportivo de Canal 10. Pero más allá del contenido futbolero, llamó la atención de uno de sus conductores: Martin Charquero, cuyo lugar fue ocupado por un habitué del ciclo: Diego Miranda.
Según supo TV Show, el periodista amaneció con un fuerte cuadro gripal y debe guardar reposo, una situación recurrente de estos días otoñales.
Durante el programa, el titular aurinegro se refirió a los incidentes registrados tras el partido entre Peñarol y Corinthians y apuntó al operativo de seguridad.
“En la circular que entrega el Ministro del Interior el día anterior al partido le avisaron a todos que salía primero la hinchada del club locatario”, aseguró Ruglio. Además, dejó entrever que ya tiene tomada una decisión sobre su futuro político en Peñarol y todo indica que no buscará la reelección.
🫣 𝐆𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐚𝐜𝐫𝐢𝐦𝐨́𝐠𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝛊́𝐚#PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/jJJ7osf5Q8— Punto Penal (@Punto_Penal) May 24, 2026
Por su parte, Matosas —actual gerente deportivo de Danubio— repasó momentos de su carrera y habló de la actualidad del club de la franja. También fue consultado sobre el recordado clásico del “8 contra 11” de 1987, tema que volvió a instalarse tras el reciente cruce al aire entre Sergio Markarián y Julio Ríos.
Markarián había insinuado días atrás que en aquel partido “pasó algo extraño o incontado” en el Estadio Centenario. Matosas, integrante de aquel plantel de Peñarol, evitó profundizar en la polémica cuando fue consultado por Roberto Moar. “No sé a qué se refiere. Lo quiero mucho a Sergio y también a Julio Ríos. Que se arreglen entre ellos”, respondió.
¿Encontraste un error?