Martín Charquero se ausentó de "Punto penal" este domingo: quién lo reemplazó y qué pasó con el conductor

Punto penal recibió este domingo al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y al entrenador Gustavo Matosas como invitados centrales en el clásico deportivo de Canal 10. Pero más allá del contenido futbolero, llamó la atención de uno de sus conductores: Martin Charquero, cuyo lugar fue ocupado por un habitué del ciclo: Diego Miranda.

Según supo TV Show, el periodista amaneció con un fuerte cuadro gripal y debe guardar reposo, una situación recurrente de estos días otoñales.

Durante el programa, el titular aurinegro se refirió a los incidentes registrados tras el partido entre Peñarol y Corinthians y apuntó al operativo de seguridad.

“En la circular que entrega el Ministro del Interior el día anterior al partido le avisaron a todos que salía primero la hinchada del club locatario”, aseguró Ruglio. Además, dejó entrever que ya tiene tomada una decisión sobre su futuro político en Peñarol y todo indica que no buscará la reelección.

Por su parte, Matosas —actual gerente deportivo de Danubio— repasó momentos de su carrera y habló de la actualidad del club de la franja. También fue consultado sobre el recordado clásico del “8 contra 11” de 1987, tema que volvió a instalarse tras el reciente cruce al aire entre Sergio Markarián y Julio Ríos.

Markarián había insinuado días atrás que en aquel partido “pasó algo extraño o incontado” en el Estadio Centenario. Matosas, integrante de aquel plantel de Peñarol, evitó profundizar en la polémica cuando fue consultado por Roberto Moar. “No sé a qué se refiere. Lo quiero mucho a Sergio y también a Julio Ríos. Que se arreglen entre ellos”, respondió.