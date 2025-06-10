¿Cuándo se estrena "La Voz Kids Uruguay 2025"? Develan el misterio del show de Canal 10, que viene con cambios

Redacción El País

Con la final de Gran Hermano confirmada para el martes 24 de junio, los cambios en la grilla de Canal 10 son inminentes. La señal uruguaya que emite el reality show argentino se prepara para la segunda mitad del año con algunas novedades, que incluyen la vuelta de Masterchef, un nuevo programa de Sergio Puglia y otra temporada de La Voz Kids, el primero de todos ellos en confirmar su fecha de estreno.

El formato internacional de canto, que busca talentos especiales y desembarcó hace años en la pantalla local, regresará con otro ciclo dedicado a los más chicos. Según se adelantó, habrá niños y adolescentes uruguayos, pero también provenientes de otros países.

Este año, La Voz Kids presentará algunas novedades sustanciales. Esta vez habrá solo tres equipos, liderados por caras conocidas del programa: Ruben Rada, Agustín Casanova de Márama, y Luana Persíncula. No estarán el español Alex Ubago, que fue parte de la entrega anterior, ni Julieta Rada, que compartía team con su padre.

A esta decisión se le suma un llamativo ingreso: el de Daniel K, el reconocido mago con experiencia televisiva que tendrá aquí su debut como conductor, conformando dupla con Noelia Etcheverry.

Daniel K. Foto: Difusión.

Otro cambio se dará en el canal de YouTube de Canal 10, donde al equipo que realiza las reacciones en vivo por la plataforma se sumará la artista y comunicadora Magui Díaz, quien se encargará de liderar esta propuesta junto con Agustín Gil, el conductor de La previa de Gran Hermano.

Con todo esto, La Voz Kids Uruguay 2025 se estrenará el próximo lunes 16 de junio a las 21.15, inmediatamente después de que termine la edición central de Subrayado. Comenzará, como siempre, con la etapa de las audiciones a ciegas, en la que distintos talentos subirán al escenario para intentar cautivar a los coaches solo con su voz. Bastará con que uno solo dé vuelta su silla para que se asegure su continuidad.