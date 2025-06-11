¿Cuándo empieza "MasterChef Uruguay 2025"? Canal 10 confirma fecha de estreno de la nueva temporada

Redacción El País

Con la final de Gran Hermano confirmada para el martes 24 de junio, los cambios en la grilla de Canal 10 son inminentes. La señal uruguaya ya se prepara para la segunda mitad del año con algunas novedades fuertes. Al estreno del nuevo programa de Sergio Puglia se suman una nueva edición de La Voz Kids y el regreso de MasterChef Uruguay.

El primero en confirmar fecha de estreno fue el certamen de talento infantil, conducido por Noelia Etcheverry y Daniel K, que llegará a la pantalla el lunes 16 de junio. En tanto, en las últimas horas también se supo cuándo volverá a abrir sus puertas la cocina más famosa del país, marcando el inicio de uno de los formatos más queridos por los uruguayos.

El exitoso reality gastronómico regresa el martes 17 de junio, al término de Subrayado, y se emitirá dos veces por semana: los martes y jueves en horario central. La nueva temporada volverá a contar con cocineros amateurs y promete emociones fuertes desde el primer programa.

La fórmula se mantiene intacta: Eduardo “Colo” Gianarelli —figura de Saeta y ganador de MasterChef Celebrity— será el conductor, mientras que el jurado continuará integrado por Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres, un trío que ha sabido combinar exigencia, humor y profesionalismo en la pantalla.

Adelantos de la nueva temporada de Masterchef Uruguay

Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, los tres jurados de "Masterchef Uruguay". Foto: Archivo El País

El primer video promocional ya dejó ver a algunos de los nuevos participantes visiblemente emocionados. “Nunca imaginé este momento”, dice una. “Me corre en las venas la cocina”, comenta otro. Una tercera adelanta que presentará una hamburguesa con su nombre. Puglia, fiel a su estilo, remata: “Yo voy a necesitar un babero ante tanta delicia”.

Por estos días también circula en redes un divertido video protagonizado por el propio Colo Gianarelli, quien se animó a abrir una “caja misteriosa” y superar un reto exprés: imitar a uno de los jurados. Eligió a Laurent y, con humor, lanzó frases como: “Esto está crudo, este plato no me gusta, sopa, sopa, muy chiquito el plato”, parodiando el característico tono francés del chef.

Además, se le propuso recordar en 15 segundos los platos que preparó cuando fue participante de MasterChef Celebrity, certamen en el que se consagró campeón. “Tiramisú, canelones, lasagna —que casi me voy con Luana Persícunla—, matambrito con cebolla caramelizada”, enumeró. Luego, nombró ingredientes que comienzan con “C”: “Caldo, chorizo, cebolla, coliflor…”

Con el regreso de MasterChef Uruguay, Canal 10 refuerza su grilla y vuelve a apostar a un formato que ha sabido conquistar a la audiencia uruguaya año tras año. La cuenta regresiva ya comenzó.