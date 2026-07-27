Canal 5 y Antel celebraron contundentes números de rating del Mundial 2026 y apuntan a nuevos eventos deportivos

Canal 5 y Antel realizaron celebraron los resultados de la cobertura del Mundial 2026, una apuesta conjunta que permitió transmitir en televisión abierta y de forma gratuita por streaming 33 partidos de la Copa del Mundo. Las autoridades destacaron los resultados de audiencia, el alcance de la propuesta y el trabajo realizado por estudiantes de UTU que participaron como pasantes en la producción de las emisiones.

Según los datos de audiencia, los encuentros de la selección uruguaya fueron los de mayor convocatoria. El partido entre Uruguay y España, que significó la eliminación celeste, alcanzó una audiencia de 1.150.000 personas entre Canal 5 y Antel TV. La final entre España y Argentina también registró cifras sobresalientes, con un pico de 36 puntos de rating de hogares, de acuerdo con las mediciones de Ibope.

En términos generales, la cobertura mundialista logró que unas 2,4 millones de personas estuvieran en contacto con alguna de las transmisiones emitidas por Canal 5 o a través de Antel TV, la plataforma de streaming de la empresa pública, que permitió a sus clientes seguir los encuentros sin costo adicional y sin consumir datos móviles.

La consultora Exacta también presentó un análisis del comportamiento de la audiencia durante el encuentro entre Uruguay y España. El informe reveló que la transmisión alcanzó 272.444 hogares únicos y registró una permanencia promedio de una hora y 17 minutos, un dato considerado muy alto para un partido que culminó con la eliminación de la selección.

Además, el estudio mostró que el gol convertido por España no provocó una caída significativa en la audiencia, lo que evidencia que los televidentes permanecieron atentos hasta el desenlace del encuentro.

Reconocimiento a los estudiantes que participaron en la cobertura

Durante una actividad de este viernes en la Torre de las Telecomunicaciones se entregaron reconocimientos a los estudiantes que realizaron pasantías curriculares en la producción de las transmisiones mundialistas.

El acuerdo fue suscripto el pasado 26 de marzo entre UTU y el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), permitiendo que alumnos de carreras vinculadas al área audiovisual, comunicación, maquillaje, peluquería y vestuario se integraran al operativo que hizo posible la cobertura de los 33 partidos emitidos por los medios públicos.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente del ente, Pablo Álvarez; el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; la presidenta del SECAN y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, y la vocal del organismo, Adriana Asti.

Caggiani destacó la articulación entre las instituciones públicas y afirmó que la experiencia permitió a los estudiantes incorporarse a un ámbito profesional real.

"Qué bueno que Uruguay tenga estas cosas construidas en términos de política pública y que haya una empresa pública que comparta su espacio para que los estudiantes puedan formarse", expresó. Agregó que durante muchos años existió la percepción de que los proyectos públicos eran una versión inferior a los privados, una visión que, a su juicio, comenzó a revertirse.

El ministro José Carlos Mahía sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto era garantizar que el Mundial pudiera ser visto por toda la población, independientemente de su situación económica.

"El objetivo central era que esta fiesta estuviera al servicio de quienes pueden y de quienes no, y se logró con total éxito", afirmó.

Asimismo, elogió el trabajo realizado por el equipo periodístico y técnico de los medios públicos.

"Esto demuestra que desde el Estado también se pueden hacer productos de excelencia", señaló.

Hoffmann destacó el impacto de la cobertura y proyectó nuevos desafíos

La presidenta del SECAN y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, calificó como "extremadamente positivo" el balance de la cobertura del Mundial y sostuvo que el proyecto consolidó una política pública orientada a garantizar el acceso universal a los grandes acontecimientos deportivos.

"Cualquier ciudadano, en cualquier punto del país, pudo ver el Mundial", afirmó.

Además de los altos niveles de audiencia registrados en los partidos de Uruguay y en la final, Hoffmann destacó que otros encuentros también obtuvieron cifras importantes y que los programas especiales vinculados al Mundial mantuvieron un desempeño sostenido.

La jerarca adelantó que, tras la experiencia del Mundial 2026, Canal 5 ya analiza la posibilidad de participar en futuras coberturas deportivas de gran magnitud, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque aclaró que cualquier decisión estará supeditada a un manejo responsable de los recursos públicos.

Hoffmann también subrayó que el compromiso asumido desde el inicio fue que la transmisión no implicara un costo adicional para el Estado. "Las cuentas dan equilibradas, los ingresos y los egresos. Nuestro objetivo no era obtener ganancias, sino alcanzar un equilibrio económico", explicó.

Destacó el papel de Antel como socio estratégico, tanto en la adquisición de los derechos como en la difusión de los contenidos mediante Antel TV.