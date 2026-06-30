Cambios en Canal 4: dos referentes históricos del detrás de la pantalla dejan el canal

Canal 4 atraviesa días de cambios puertas adentro. En las últimas jornadas se concretaron las salidas por jubilación de dos históricos de la emisora de la calle Paraguay, ambos con largas trayectorias vinculadas a la producción y al área técnica.

Según supo TV Show, dejaron el canal el productor periodístico Rafael Arza y el jefe de videotape Antonio Liceran, dos nombres poco conocidos para el público pero de amplia trayectoria e influencia detrás de cámaras.

Arza formó parte de Canal 4 desde 2004 y desarrolló gran parte de su carrera en los sucesivos magazines de la mañana. Integró los equipos de Buen día Uruguay en todas sus formaciones, Buen día y, más recientemente, 8AM, donde cumplía funciones de producción periodística.

A lo largo de más de dos décadas trabajó junto a reconocidos comunicadores como Sara Perrone, Leo Lorenzo, Christian Font y Soledad Ortega, entre otros.

Federica Cash, Rafael Arza, Sara Perrone, Leo Lorenzo, Andrea Pozzolo y Matías Garay, equipo de BDU en 2010.

Su influencia también fue clave en los comienzos televisivos de la médica y actual conductora de Canal 10, Alejandra Rey. En distintas entrevistas, Rey ha señalado a Arza como su "mentor" en los medios, recordando que fue él quien la convocó para realizar una columna sobre salud en Canal 4, una oportunidad que marcó el inicio de su carrera en televisión.

La otra salida corresponde a Antonio Liceran, uno de los funcionarios de mayor antigüedad del canal. Con más de tres décadas de trabajo en la empresa, desempeñó distintas funciones técnicas a lo largo de su carrera.

Comenzó como camarógrafo y en los últimos años ocupó el cargo de jefe de grabación de audio y video, una función clave en la operativa diaria del canal. Además, tuvo una destacada participación en la vida institucional de la empresa como presidente del sindicato de Canal 4 durante los últimos años.

Las jubilaciones de Arza y Liceran representan el cierre de dos extensas trayectorias profesionales y el recambio generacional y también en autoridades gremiales.