"ADN Canelones" llega a Canal 5 para recorrer los 32 municipios y descubrir las historias del departamento

El miércoles 12 de agosto, Canal 5 estrenará ADN Canelones, un nuevo programa que recorrerá los 32 municipios del departamento canario para mostrar las historias, tradiciones, paisajes y protagonistas que conforman la identidad canaria. El ciclo se emitirá todos los miércoles a las 21:00 y estará conducido por Noelia Bardanca y Claudio Serrés.

La propuesta, producida por la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Canelones, representa una evolución de Dale Tranqui, el programa emitido durante el verano pasado, aunque con un enfoque más periodístico y una cobertura que abarcará todo el territorio departamental.

La coordinadora del proyecto, Patricia De Esteban, explicó que el objetivo es profundizar en las historias de cada localidad mediante informes especialmente investigados, grabados y editados, dejando de lado el formato de móviles en vivo que caracterizó a la propuesta estival. “Vamos a ir más en profundidad en los temas y contar las historias de quienes hacen crecer cada comunidad”, señaló.

El ciclo será realizado íntegramente por el equipo de comunicación del Gobierno de Canelones, sin incorporaciones externas, un desafío que, según De Esteban, asumieron con entusiasmo para acercar la realidad del departamento a una audiencia nacional.

Al igual que en el programa estival, la conducción estará a cargo de Bardanca y Serrés, quienes aportarán una mirada cercana al territorio. En esta oportunidad, las grabaciones se realizarán en un estudio especialmente acondicionado dentro de la sala auditorio Batalla de Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras.

Más allá de la agenda institucional, ADN Canelones pondrá el foco en las personas y en las iniciativas culturales, sociales, productivas, educativas, turísticas y deportivas que distinguen a cada municipio. La intención es acercar a los propios canarios a realidades muchas veces desconocidas dentro del departamento y, al mismo tiempo, mostrar al resto del país la diversidad de un territorio que reúne playas, zonas rurales, viñedos, centros urbanos y pequeñas localidades con identidades muy diferentes.

Según sus impulsores, el programa también buscará fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades, dando visibilidad a proyectos, tradiciones y experiencias locales que habitualmente permanecen fuera de la agenda mediática nacional.

“Hay un montón de cosas que pasan acá. A veces, cuando mostrábamos la cartelera cultural en el programa de verano, la gente se sorprendía y decía: ‘Pero hay de todo en Canelones’. Y sí, hay de todo”, sostuvo De Esteban a El Megáfono.

