Tablados para hoy 16 de febrero de 2026: programación completa para este lunes y qué va al Teatro de Verano
Cada menos para el inicio de la Liguilla y la competencia en el Ramón Collazo se intensifica. Hoy actúan dos murgas, un lubolo y u humorista. También hay tablados para seguir palpitando la fiesta.
Arrancó el feriado de Carnaval y para los que se quedaron en la capital, qué mejor plan que consumir la variedad de propuestas artísticas de la fiesta popular más larga del mundo. Hoy se desarrolla la octava etapa del Concurso Oficial en el Teatro de Verano con la presencia de un lubolo, dos murgas y un humorista. Pero no todo es competencia y hay múltiples escenarios donde poder disfrutar de los distintos espectáculos que ofrece Momo.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 8 de la segunda rueda:
- Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)
- La Mojigata (murga)
- Sociedad Anónima (humoristas)
- Patos Cabreros (murga)
Desde $ 320, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Géminis, La Margarita, Cyranos, Doña Bastarda, La Compañía, La Nueva Milonga, Los Muchachos.
Desde $ 150, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
La Gran Muñeca, La Sara del Cordón, Momosapiens, La Trasnochada, Falta y Resto.
Desde $ 175, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
La Trasnochada, Jorge, La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos, Falta y Resto
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
De Todas Partes, Un Título Viejo, Jardín del Pueblo, La Nueva Milonga, Doña Bastarda.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Más que Lonja, Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Cayó la Cabra.
Desde $ 300, web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
A la Bartola, Carambola, Zíngaros, Falta y Resto, La Trasnochada, Gente Grande.
Desde $ 400.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
La Compañía, Mi Vieja Mula, Zíngaros, Más que Lonja.
Entradas a $ 120.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
Integración, Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Los Rolin.
Entradas a $ 120.
NUEVO CARRUSEL.
India Muerta y Tembeta. A las 20.00.
Cayó la Cabra, Queso Magro, Un Título Viejo, Doña Bastarda, Los Muchachos.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
Social Club, Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra, Queso Magro.
$ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
Cayó la Cabra, Cyranos, Los Diablos Verdes, Un Título Viejo.
$ 120.
PUNTA DE RIELES
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
House, La Gran Muñeca, Cyranos, Géminis.
$ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
La Gran Muñeca, Los Adams, Momosapiens, Zíngaros.
Entradas a $ 120.
CARNAVAL DE A PIE
Villa Sarandí, Romeo Gabioli esq. Arturo Senes. Desde 20.00.
Tabú, La Nueva Milonga, Social Club.
Gratis.
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