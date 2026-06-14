Murió la actriz Beatriz Massons, docente y directora, referente de la cultura y el teatro uruguayo

La cultura uruguaya despide a una de sus figuras más reconocidas y respetadas. Falleció este viernes la actriz, dramaturga, directora y docente Beatriz Massons, a los 92 años, tras atravesar en los últimos tiempos diversos problemas de salud que la habían mantenido alejada de los escenarios.

La noticia fue comunicada por la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), que destacó su enorme aporte al teatro nacional y su legado artístico. "Con profundo dolor despedimos a Beatriz Massons, destacada figura del teatro independiente uruguayo, cuya trayectoria artística dejó una huella imborrable en la cultura nacional", expresó la institución.

En el comunicado, SUA recordó además su faceta como escritora teatral y formadora de generaciones de artistas. "Hoy nuestra comunidad despide a una mujer que hizo del teatro una forma de vida y de compromiso con la cultura. Su legado permanecerá vivo en sus obras, en sus enseñanzas y en la memoria de quienes compartieron con ella el amor por el arte", señalaron.

Massons fue una de las grandes referentes del movimiento teatral independiente uruguayo. Su carrera transcurrió en paralelo al crecimiento y consolidación de ese sector artístico, caracterizándose por una permanente búsqueda de excelencia y una férrea independencia creativa. Diversos homenajes realizados en los últimos años destacaron precisamente su integridad artística y su influencia en la formación de nuevas generaciones de actores, directores y dramaturgos.

Pasado. Larreta y Massons en el Circular en septiembre del 59, TACO LARRETA Y BEATRIZ MASSONS EN T. CIRCULAR, NOTA, SOBRE 6379, 19591105 COLECCION CARUSO

Además de su destacada labor como intérprete, desarrolló una extensa trayectoria como docente. Durante más de tres décadas dirigió el Taller de Aprendizaje Actoral del Teatro del Centro, espacio por el que pasaron cientos de alumnos y que se convirtió en un semillero de talentos para la escena uruguaya.

A lo largo de su carrera recibió dos premios Florencio por sus actuaciones en "La señorita Julia", de August Strindberg, y "Adelante y atrás", de Alan Ayckbourn. También rechazó incorporarse a la Comedia Nacional, una decisión que reflejaba su fuerte compromiso con el teatro independiente.

Junto a China Zorrilla, Taco Larreta, Estela Medina, Eduardo Schinca, entre otros, Massons integró una generación dorada del teatro uruguayo.

En 2023 el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) le dedicó un volumen de su colección teatral, que reunió cuatro de sus textos dramáticos y reivindicó su aporte como autora. La publicación la definió como una "figura consular del teatro uruguayo" y un paradigma de integridad artística para varias generaciones.

Uno de los reconocimientos más emotivos de su carrera llegó el 1° de diciembre de 2025, cuando recibió el Premio Florencio a la Trayectoria durante la ceremonia realizada en el Teatro Solís. El galardón fue recibido por sus hijos Verónica y Guillermo y por sus nietos debido a que ya no podía asistir personalmente.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la productora y gestora cultural Carolina Viola compartió una sentida despedida en redes sociales: "¡Gracias eternas a mi gran amiga Beatriz Massons! Persona infinita, artista maravillosa. Mi amor de siempre, con su preciosa familia. Bea vivirá eternamente en la legión de corazones que la venera. El cielo está de fiesta".