"La tempestad" de Shakespeare llega al Teatro Stella D’Italia: elenco completo, funciones y precio de entradas

El jueves 13, y a partir de ahí los jueves y viernes de agosto, se pondrá en escena La tempestad, de William Shakespeare, en versión de Sebastián Silvera Perdomo y dirigida por Fernando Amaral. Será en el Teatro Stella D’Italia.

Escrita hacia 1611, La tempestad es la última obra que Shakespeare redactó por completo en solitario. Se ubica entre sus romances tardíos, como Cuento de invierno o Cimbelino, y muestra una madurez artística en la que el motor del conflicto ya no es la traición, como en las grandes tragedias, sino la redención.

El texto narra la historia de Próspero, legítimo duque de Milán, exiliado en una isla remota junto a su hija Miranda. Mediante las artes mágicas, domina al espíritu Ariel y al salvaje Calibán, en una relación que refleja el naciente colonialismo y la fascinación europea por el Nuevo Mundo.

Para vengarse, desata una tormenta y hace naufragar en la isla a sus enemigos. Tras desbaratar los complots de estos, Próspero opta por el perdón, propicia la boda de Miranda con Fernando y libera a Ariel. Finalmente, rompe su vara y renuncia a la magia para regresar a Milán, en un gesto que la crítica suele interpretar como una metáfora del adiós de Shakespeare a los teatros de Londres.

En el elenco están Daniel Plada, Agustina Vázquez Paz, Cristina Cabrera, Mathías Albarracín, Daniel Romano, Fernando Lofiego, Esteban Recagno, Julio De León, Eduardo Virells, Patricio Raurich, Emilia Telesca, Micaela Trujillo y Camila Silva. La entradas a 700 pesos (antes del 10 de agosto salen 550 pesos) y están en RedTickets y en boletería.

La tempestad es parte de un agosto en la Institución Teatral La Gaviotade dedicado a los 410 años del fallecimiento. El 1º se estrenó el unipersonal Lady Macbeth. Sobre el poder en las sombras, de Diego Araújo, dirigida por María Dodera y actuación de Sebastián Silvera Perdomo.