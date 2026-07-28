La comediante Laila Roth presentará su nuevo unipersonal en Montevideo: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Laila Roth volverá a Uruguay con un nuevo unipersonal este 1 de agosto en Sala Camacuá.

En los últimos años, Roth ha consolidado su carrera a través de redes sociales, donde sube numerosos fragmentos de sus shows de stand-up. Muchos de ellos se volvieron virales más allá de Argentina.

A su vez, en 2025 fue parte del programa diario Otro día perdido junto a Mario Pergolini y Agustín “Rada” Aristarán que en Uruguay se ve en Canal 4.

Roth estrenó su primer unipersonal, Genia capa bueno chau, en 2017 y al año siguiente fue contratada por Comedy Central Latinoamérica, el prestigioso canal televisivo de humor, para realizar tres presentaciones.

A raíz de este fenómeno, la comediante ha logrado presentarse no solo en países de la región como Chile y Paraguay; además, ha girado por distintos puntos de Estados Unidos. En mayo de este año, visitó Miami, Nueva York y Orlando.

Las entradas para su show en Uruguay están disponibles en Redtickets a 1700 pesos.

Además de sus espectáculos, Roth también realizó un podcast en 2020 junto al comediante Félix Buenaventura llamado Preguntas muy importantísimas en el que tocan diversos temas, por lo general relacionados a películas, series y cultura general.

La última vez que Roth estuvo en Montevideo fue en octubre de 2025 en el Teatro Stella.

