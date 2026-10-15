"Cartografía sobre la identidad": la historia de Mariana Zaffaroni llega al Teatro Solís a 50 años de su secuestro

El 27 de setiembre, Mariana Zaffaroni se sentó en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís junto a su esposo y su hija. La razón era el estreno de una obra de teatro basada en su historia.

Dirigida por Fernando Parodi, Cartografía sobre la identidad repasa cómo Zaffaroni reconstruyó la suya. A su año y medio de vida, fue secuestrada por la dictadura civil-militar junto a sus padres . A los 17 años, su identidad fue restituida luego de la búsqueda realizada por su familia biológica.

Su nombre y origen cambiaron. A 50 años de su secuestro, Cartografía sobre la identidad es la segunda parte de una trilogía que aborda distintos crímenes del terrorismo de Estado. La primera, Autopsia sobre lo impune, se estrenó el año pasado y trataba el crimen de las Muchachas de Abril.

Habrá funciones de Cartografía sobre la identidad el 22, 23, 24 y 25 de octubre en el Teatro Solís. Las entradas están a la venta por Tickantel a 800 pesos.

“Una vez que identifiqué que quería trabajar sobre la apropiación de niños, investigué y decidí tomar el caso de Mariana”, explica Parodi. Ella no solo estaba de acuerdo, también formó parte del proceso creativo, a través de conversaciones con Parodi y Leonardo Sosa, encargado de la dramaturgia.

“Mariana colaboró mucho. Nos relató su historia de una manera muy honesta, dejando expuestas todas las contradicciones, compeljidades y conflictos que implicó y que son todos los ingredientes que necesita el teatro”, sostiene el director.

Además, insiste en que el foco está puesto en la experiencia humana, más que en un fondo ideológico: “La pretensión es que se conozca esa capa más íntima y privada de esta experiencia”.

"Cartografía sobre la identidad". Foto: difusión.

Sosa, el dramaturgo, fue elegido de acuerdo a las preferencias de Zaffaroni: quería que fuera alguien joven y que tuviese una mirada que no haya sido afectada directamente por la dictadura.

Por su parte, el director también recabó información judicial y archivos de prensa.

Sin embargo, si bien parten de un hecho real, también se tomaron libertades artísticas.

Protagonizada por Valeria Fontán, la única actriz del elenco, la música (Sebastián Torres) y los visuales (Miguel Grompone) acompañan y representan un elemento fundamental en la construcción de la historia.

Más allá de la obvia conexión a través del terrorismo de Estado, tanto Autopsia de lo impune como Cartografía de la identidad comparten códigos que se repiten, y la idea es que la tercera -pensada para el año que viene- siga esa misma línea.

Parodi cree que lo más importante de esta trilogía es acercar a un público que no posee tanto conocimiento sobre lo ocurrido en la dictadura cívico militar y que tampoco es cercana.

“Nosotros no hacemos este espectáculo para aquellos que conocen la historia de Mariana Zaffaroni, sino que también para aquellos que no la conocen y que por primera vez se encuentra con esta historia o solo saben el titular”, concluye.