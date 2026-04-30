Con una gran convocatoria, se realizó la avant premiere de "El Diablo Viste a la Moda" en Uruguay

El evento contó con el apoyo de Coca-Cola Light, L’Oreal y Valentino, quienes acompañaron esta experiencia única donde la moda y el entretenimiento se encontraron en un mismo espacio. Alfombra roja, photo opportunities y una ambientación especial transformaron el shopping en una verdadera avant premiere.

Luego de la recepción, los invitados disfrutaron de la proyección exclusiva de la película, en las salas del complejo Movie. Entre los invitados estuvieron cinco socios Club El País, quienes participaron del sorteo por accesos dobles.

Desde el 29 de abril, El Diablo Viste a la Moda 2 se encuentra disponible en cines. Después de 20 años de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

Francesca Giordano, María Noel Marrone.

Eunice Castro.

Kevin Jakter, Clementina Anselmi, Gonzalo Guigou, Sofía Domínguez, Matías Silva, Alfonsina Rodríguez, Belén González.

Agnes Lenoble.

Indira Troncoso, Paula Echeverría.

Belén Navadian, Lupe Serrano.

Clipper.

Eugy De Souza.

Lola De Los Santos.

Mia Delménico, Claudia Fernández, Agustina Rodríguez.

Marina Nunez, Susana Bernik, Carolina Nieves, María Noel Álvarez, Anabella Junger.

Mónica Zanocchi, Natalia Jinchuk.

Rose Galfione.