La segunda temporada de "Cien años de soledad" ya tiene fecha de estreno en Netflix; así continuará la historia

La serie Cien años de soledad', basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, tiene fecha de estreno para su segunda temporada. Luego de conquistar los premios Platino y convertirse en tendencia global, Netflix anunció la fecha de estreno de los nuevos episodios.

El próximo 5 de agosto se estrenarán los nuevos siete episodios, anunció la plataforma de streaming.

En la primera parte, que fue estrenada el 11 de diciembre de 2024, la serie introdujo a los televidentes "en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios", y en la segunda abordará su progreso y decadencia.

Imagen promocional de la serie "Cien años de soledad" de Netflix. Foto: Instagram @chenetflix

"En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", señaló Netflix en un comunicado.

La segunda parte fue dirigida por los colombianos Laura Mora, que participó en la primera y en esta ocasión conduce cuatro episodios, y Carlos Moreno, conocido por la película Perro come perro, al frente de los otros tres.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Mora citada en el comunicado.

El cierre de la producción incluye el 'Gran Final' de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano, que llegará a las pantallas el 26 de agosto con el título Cien años de soledad.

La primera parte de la serie fue un éxito mundial y cuenta la historia de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que se casan contra la voluntad de sus supersticiosos padres, lo que desencadena una tragedia que los lleva a irse de su pueblo acompañados de amigos y, meses después, perdidos entre la sierra y la ciénaga, acaban fundando el mítico pueblo de Macondo.

Cataño interpretó la fase adulta del coronel Aureliano Buendía. Foto: Netflix Colombia

La segunda parte contará la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía, la llegada del tren que "abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", indicó la plataforma Netflix.

Agencia EFE