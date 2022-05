Estrenos de Netflix en junio 2022: todas las películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netflix propone una serie de títulos prometedores para junio. La sexta temporada de Peaky Blinders y la tercera de The Umbrella Academy; el estreno de La Casa de Papel: Corea y de la película La ira de Dios son apenas algunos de los estrenos para el sexto mes de 2022.

A continuación, el listado de las series y películas que llegarán en junio al catálogo del gigante del streaming.



1° de junio:

​The Blacklist (temporada 8)

​Pretty Guardian Sailor Moon Crystal (animé)

2 de junio:

​Borgen: Reino, poder y gloria (serie)



3 de junio:

El piso es lava (temporada 2)

Interceptor (película)

6 de junio:

​Bill Burr Presents: Friends Who Kill (especial de comedia)

8 de junio:

Sé dócil: Oración y obediencia (miniserie documental)

Maternidad activada (serie)

10 de junio:

Peaky Blinders (temporada 6)

​La primera muerte (serie)

​Intimidad (serie)

Pollonejo y el hámster de la oscuridad (película)

​Árboles de paz (película)

Peaky Blinders. Foto: Difusión

11 de junio:

Amy Schumer's Parental Advisory (especial de comedia)

13 de junio:

Pete Davidson Presents: The Best Friends (especial de comedia)

Charlie en Villacolores: Aventuras de película (película infantil)

Charlie en Villacolores: La señorita Meteoróloga y sus amigos (película infantil)

14 de junio:

Jennifer Lopez: Medio tiempo (documental sobre la cantante)

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live (especial)

Jennifer López en los American Music Awards. Foto: AFP

15 de junio:

​La ira de Dios (película protagonizada por Diego Peretti)

​Iron Chef: La Leyenda de Hierro (serie)

​Maldivas (serie)

​El idiota preferido de Dios (serie protagonizada por Melissa McCarthy)

Centauro (película)

Red de engaños: Muerte, mentiras e internet (documental)

Pretty Guardian Sailor Moon S (animé)

16 de junio:

Amor y anarquía (serie, temporada 2)

​Colisión (película)

​Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special (especial de comedia)

17 de junio:

​Guerra de vecinos (serie, temporada 2)

​No me conocen (película)

​La cabeza de la araña (película)

​She (serie, temporada 2)

22 de junio:

The Umbrella Academy (serie, temporada 3)

​Campamento Copo de Nieve (serie)

​Amor y gelato (película)



"The Umbrella Academy". Foto: Netflix

24 de junio:

La Casa de Papel: Corea (serie)

​Hombre vs. Abeja (serie protagonizada por Rowan Atkinson)

​El Hombre de Toronto (película)



29 de junio:

​El oro pirata de la isla de Adak (serie)

​La familia Upshaw (serie, temporada 2, parte 1)