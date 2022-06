Estrenos de Netflix en julio 2022: todas las películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio está a punto de llegar y pisará fuerte en lo que a streaming respecta, ya que en su primer día, Netflix lanzará la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things. La primera llegó el 27 de mayo y reavivó la pasión por la serie más popular de la plataforma, que se prepara para su desenlace; en los nuevos episodios se promete un gran espectáculo.

Para julio también se esperan los regresos de Control Z, con su temporada 3, y de Rebelde con el segundo ciclo; llegarán el 6 y el 27, respectivamente.

Y entre los estrenos fuertes del servicio resaltan Boo, Bitch, serie juvenil con Lana Condor (A todos los chicos de los que me enamoré) sobre dos mejores amigas que buscan popularidad, cuando una de ellas se convierte en fantasma; el thriller español La noche más larga (ambas el 8); y la serie Resident Evil, basada en la reconocida saga de terror. Se lanza el 14.

A continuación, las series que llegarán en julio a Netflix:



1 de julio

Stranger Things 4: Volumen 2 (original)



6 de julio

Control Z (temporada 3, original)

Negocios son negocios (original)

8 de julio

Boo, Bitch (original)

Capitani (temporada 2, original)

Cómo diseñar una habitación erótica (original)

La noche más larga (original)



13 de julio

Sintonía (temporada 3, original)

Woo, una abogada extraordinaria (original)

14 de julio

Resident Evil (original)



15 de julio

Alba (original)

Farzar (original)

Deseos VIP (original)

Manifiesto (temporadas 1, 2 y 3)

20 de julio

Un lugar para soñar (temporada 4, original)

Pasión de Gavilanes (temporada 2)

La casa



23 de julio

Alquimia de almas (original)



27 de julio

Rebelde (temporada 2, original)

Remodelaciones de ensueño (temporada 3, original)

28 de julio

Seguir respirando (original)



29 de julio

Desparejado (original)

Fanático (original)

The Beauty Queen of Jerusalem (temporada 2, original)

Animadoras justicieras: una serie de Get Even (original)

cine Las películas que se vienen

Julio también será un mes de ofertas interesantes en lo que a cine se refiere. Llegará, por ejemplo, la muy promocionada El hombre gris, una de las apuestas fuertes de la casa para 2022. Es una historia de acción que reúne a Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas; dirigen los hermanos Russo (los de Avengers) y se estrenará el 22.

Además, el 6 se lanzará la película adolescente Hola, adiós y todo lo que pasó; el 8, la animación infantil Monstruo del mar; el 15, la comedia romántica de época Persuasión, con Dakota Johnson; y, entre otras novedades, el 27 llegará Pipa. Es la vuelta de Luisana Lopilato al personaje de Manuela Pelari, en el cierre de la trilogía de Perdida y La Corazonada.

Y se sumarán al catálogo películas argentinas como Tiempo de valientes o Sin retorno, la premiada La teoría del todo y Lara Croft Tomb Raider, con uno de los papeles claves de Angelina Jolie.

A continuación, las películas que llegarán en julio a Netflix:

1 de julio

La teoría del todo

Chicos buenos

Enemigos públicos

Lara Croft Tomb Raider: la cuna de la vida

Tierra de nadie: Sicario



3 de julio

El sentido de la vida

6 de julio

Hola, adiós y todo lo que pasó (original)

Tiempo de valientes



8 de julio

Monstruo del mar (original)



11 de julio

Malnazidos (original)

13 de julio

Si saben cómo me pongo ¿pa qué me invitan? 2



15 de julio

Persuasión (original)



18 de julio

Live is Life (original)

20 de julio

Las viudas de los jueves

Sin retorno



22 de julio

El hombre Gris (original)

26 de julio

Los ilusionistas: nada es lo que parece



27 de julio

Pipa (original)

28 de julio

Barba, cabello y bigote (original)



29 de julio

Corazones malheridos (original)



31 de julio



más novedades Documentales, especiales y más

6 de julio

La niña de la foto (original)

El asesino de mi hija (original)



12 de julio

Cómo cambiar tu mente (original)



13 de julio

D. B. Cooper: ¿dónde estás? (original)

Shimon Peres: el Nobel que no dejó de soñar (original)

19 de julio

David A. Arnold: It Ain't For the Weak



26 de julio

Street Food: EEUU (original)



27 de julio

El hombre más odiado de internet (original)

animación Infantiles y animé

Para niños:



7 de julio

El mundo de Karma (temporada 3, original)



8 de julio

Viajes Maestros Pokémon (parte 3, original)

Thomas & Friends: trenes a todo vapor



14 de julio

Kung Fu Panda: el guerrero dragón (original)

18 de julio

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (original)

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (original)



21 de julio

Jurassic World: Campamento Cretácico (temporada 5, original)



25 de julio

La casa de muñecas de Gabby (temporada 2, original)

Anime:



4 de julio

Mi tío es de otro mundo (original)



7 de julio

Vinland Saga



22 de julio

One Piece: nuevos episodios



29 de julio

Detective Conan: la hora del té de Cero (original)