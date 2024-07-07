El asesinato a una niña que conmocionó Italia se convertirá en una serie "true crime" de Netflix: los detalles

Agencia EFE

El gigante de streaming, Netflix anunció el estreno de una nueva docuserie sobre un caso policial muy conocido, siguiendo el éxito de otras producciones como El caso Asunta y la más reciente Clanes que se encuentra entre lo más visto de la plataforma.

El próximo 16 de julio estrenará la serie documental El caso Yara: más allá de la duda razonable, sobre la trágica historia de Yara Gambirasio, una niña de 13 años desaparecida y asesinada en 2010 en un caso que conmocionó a Italia.

La docuserie, dirigida por el italiano Gianluca Neri, recrea en cinco episodios el caso en base a "un estudio riguroso y profundo de los 60 archivos de documentos" de la investigación, compuestos por 60.000 páginas y cientos de gygabites de imágenes, audio y vídeos, según anunció Netflix en un comunicado.

Los autores empezaron a delinear la estructura de la serie en 2021, después de comenzar el trabajo de documentación en 2017.

La serie "reconstruye la investigación sobre la desaparición de la niña, que culmina con la detención" de quien después fue condenado a cadena perpetua por su asesinato, Massimo Bossetti.

"A través de testimonios, reconstrucciones, entrevistas exclusivas (incluida la del propio Bossetti y su esposa Marita) y materiales inéditos, se exploran los hechos vinculados al caso, las acusaciones de desvío y las sospechas sobre los métodos de investigación", indica Netflix sobre la serie, que también "revela la verdad sobre algunos de los vínculos familiares de la familia Bossetti".

Imagen de la serie "El caso Yara". Foto: Difusión.

Massimo Bossetti, carpintero, casado y con tres hijos, fue condenado a cadena perpetua en 2016 por el asesinato de Gambirasio en 2010, en un veredicto que fue confirmado un año después de que su defensa apelara la sentencia.

En su momento, el condenado negó las acusaciones y aseguró que no era el asesino de la niña, y consideró su condena como "el mayor error judicial de toda la historia".

Imagen de la serie "El caso Yara". Foto: Difusión.

El asesinato de Gambirasio, el 26 de noviembre de 2010, cuando tenía trece años, ha sido uno de los casos más sonados de los últimos tiempos y para su esclarecimiento se llegó incluso a practicar una prueba genética masiva en toda una comarca.

El cuerpo de la joven, de la milanesa Brembate di Sopra, se halló 3 meses más tarde de su desaparición a 10 kilómetros de su pueblo con lesiones de arma blanca y un golpe en la cabeza.

El caso de Gambirasio ya fue llevado ante las pantallas en 2021, con una película también difundida por Netflix dirigida por Marco Tullio Giordana.