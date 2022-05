Cuatro series de Netflix que son furor en Estados Unidos, pero que en Uruguay pasan desapercibidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El catálogo de Netflix está repleto de material para todos los gustos. Sin embargo, con un público tan variado y de preferencias tan diversas, está claro que existen contenidos que son furor en algunas regiones pero que pasan casi desapercibidas en otras.



El ranking de lo más visto de la plataforma, que se elabora con los datos de audiencias de cada país, brinda unos cuantos ejemplos de este tipo. Si uno se basa en los datos de Estados Unidos se puede ver que hay cuatro series que rompen récords de audiencias, pero que en Uruguay pasan casi desapercibidas.



A continuación, cuatro ejemplos de este tipo.

reality show "El ultimátum: decir sí o decir adiós"

Si hay algo que abunda en la televisión mundial son los reality shows. Es por eso que El ultimátum: decir sí o decir adiós suena a algo conocido pero, a medida que se avanza en sus episodios, se descubre un mundo completamente nuevo con gracias a sus participantes.



Estrenada este año, la serie cuenta con 10 episodios de una hora cada uno y sigue a un grupo de parejas que ponen a prueba su amor y fidelidad cuando tienen que conocer a “otros posibles pretendientes”. ¿Lograrán ser fieles y casarse con quien creen es el amor de su vida? ¿O le dirán adiós para iniciar una nueva relación con alguien del programa? Esa es la premisa que es furor en Estados Unidos.



drama "Queen of the South"



Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de La Reina del Sur, la serie que es éxito en Uruguay. Eso sí, Queen of the South, al igual que la historia protagonizada por Kate del Castillo, está basada en el bestseller de Arturo Pérez-Reverte. La producción se estrenó en 2016 y lanzó su último episodio en 2021, y desde que llegó al catálogo de Netflix se convirtió en un fenómeno del hemisferio norte. La serie sigue la historia de Teresa (a cargo de Alice Braga), una joven de clase baja mexicana que escapa con destino a Dallas luego de que su novio sea asesinado.



Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos empieza a trabajar para el cártel que asesinó a su pareja, y se abre paso en la organización gracias a un leal compañero y un misterioso cuaderno.



drama "Heartland"

Esta serie canadiense entusiasma al público de Estados Unidos desde 2007. Es una de las ficciones de televisión más duraderas en la historia de Canadá, con un total de 234 episodios y 15 temporadas. Y si bien Netflix cuenta con apenas nueve de sus entregas —desde la séptima hasta la decimoquinta—, es más que suficiente para sumergirse en el mundo de Heartland, y darle continuidad a la historia si es que se pudo ver con antelación las primeras seis temporadas.



La historia está basada en los libros homónimos de Lauren Brooke, y se sitúa en las Montañas Rocosas de Alberta, Canadá. Heartland aborda la vida de las hermanas Amy y Lou Fleming junto a su abuelo Jack Bartlett, y demuestra que su vida en un rancho de caballos es más vertiginosa de lo uno podría imaginar.



drama "The Last Kingdom"



Para los seguidores de éxitos como Vikings y Vikings: Valhalla, la serie The Last Kingdom es una buena recomendación. Protagonizada por Alexander Dreymon, se sitúa del otro lado de la historia y narra los acontecimientos que tuvieron lugar en la Inglaterra del siglo IX, pero desde el punto de vista de los reinos británicos ante la invasión vikinga.



Luego de que las tierras anglosajonas sean atacadas y tomadas, en muchos casos, por fuerzas del norte, el reino de Wessex queda solo en la contienda por defender su territorio, y será responsabilidad del rey Alfred el Grande de proteger todo lo que construyeron. La serie se basa en los exitosos libros de Bernard Cornwell, tiene cinco temporadas y todas están en Netflix.