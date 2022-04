Ragnar de "Vikingos" probó el mate y una uruguaya estuvo ahí para ver su reacción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cuántas chances hay de encontrarse con un famoso en un viaje? La uruguaya Patricia Bentancur y un grupo de amigos tuvieron esa suerte en la ciudad de Echuca, en Australia al hallar a Travis Fimmel, más conocido por su personaje del rey Ragnar Lodbrok en la serie Vikingos.

Ella y sus amigos no tardaron en darle a probar el mate, como muestran en su video de 27 segundos que fue subido a redes sociales y viralizado. "¿Qué es?", preguntó Fimmel. "Es como un té", le respondieron. Le explicaron que la bombilla era como una pajita, y tras probar, Fimmel dijo: "That's pretty good!”, o sea, “¡Está bastante bien!”.

Patricia Bentancur tiene un canal en Youtube donde relata, junto al argentino Javier López, sus experiencias como viajeros. También mantiene una cuenta de Instagram conjunta bajo el nombre de Pato y Javi, donde publicaron los videos.

Travis Fimmel se inició como modelo, y fue la imagen de Calvin Klein en una de sus campañas más recordadas, a comienzos de este milenio. Hizo rápidamente la transición a actor, y encontró en la serie Vikingos la principal plataforma para su popularidad.

La ficción del canal History, cuyo éxito se amplificó cuando llegó a la plataforma de streaming Netflix, es una historia épica en la que Fimmel tuvo el rol protagónico, el del rey Ragnar Lothbrok, que lideró el elenco durante las primeras cuatro temporadas.

Fimmel en la cuarta temporada de "Vikingos"

Vikingos se despidió en 2020 con su sexto ciclo, y este año lanzó el spin-off Vikingos: Valhalla, otro suceso en Netflix.

Hoy, al actor se lo puede ver en Raised by Wolves, una serie de ciencia ficción sobre androides con la misión de criar humanos, disponible en HBO Max. Y acaba de estrenar otra serie, en este caso de western: That Dirty Black Bag, que todavía no está disponible en servicios en Uruguay.