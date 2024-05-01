"Bridgerton", más de "Star Wars" y el Manchester United: todas las series que llegan en mayo a las plataformas

Agencia EFE

El inicio de mayo presenta varios estrenos en las plataformas de streaming. El regreso de Bridgerton, el estreno de Las largas sombras, Maxton hall, la animación Star Wars: Tales of the Empire y una nueva entrega de la saga Pretty Little Liars.

"Las largas sombras", serie con figuras españolas

Clara Roquet dirige esta serie de seis episodios que interpretan Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Se trata de un thriller sobre el peso de la culpa y la evolución de la amistad entre varias mujeres con el paso del tiempo.

Sus vidas estables y exitosas se ven sacudidas por la aparición de los restos mortales de una compañera de instituto desaparecida 25 años antes. Se estrenará el 10 de mayo en la plataforma Star+.

Vuelven los "Bridgerton" y Penélope busca marido

La serie Bridgerton estrena en Netflix su tercera temporada en dos partes, cuatro capítulos el 16 de mayo y otros cuatro el 13 de junio, que comienzan con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) renunciando a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de que le oyera hablar de ella despectivamente al final de la pasada temporada.

Ahora, buscará un marido con el que pueda continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

Star Wars: Historias del Imperio, una animación para expandir la saga

Disney+ estrena el 4 de mayo la serie animada Star Wars: Historias del Imperio, un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes.

Maxton Hall, un colegio alemán con mucho drama

Basada en el bestseller mundial Save Me, de Mona Kasten, Prime Video estrena este mes la serie de seis episodios Maxton Hall. La serie se centra en James y Ruby, un chico de clase alta y una chica de clase trabajadora, quienes serán testigos de un secreto explosivo en una escuela privada.

Llega Pretty Little Liars: Escuela de verano

Secuela de Pretty Little Liars: Original Sin, ahora Pretty Little Liars: Escuela de verano es la nueva entrega de esta saga 'slasher' de drama adolescente, llega el día 9 en Max.

Docuserie sobre la mítica temporada de 1999 del Manchester United

En equipo: El triplete del Manchester City es una miniserie de tres episodios para Prime Video sobre la histórica temporada de 1999 del equipo de fútbol inglés del Manchester United, en la que ganó las tres copas gracias al mítico entrenador Alex Ferguson. Se trató de la Premier, la FA (Football Asociation) Cup y la Champions League europea, un logro alcanzado por primera vez en la historia del fútbol inglés.

"Eric": Benedict Cumberbatch busca a su hijo

El actor británico Benedict Cumberbatch protagoniza Eric, un thriller ambientado en Nueva York en los años ochenta de seis episodios escritos por Abi Morgan para Netflix. En la serie Vincent Anderson es el presentador del programa infantil más famoso de la televisión, quien va perdiendo el juicio mientras busca desesperadamente a su hijo desaparecido de nueve años.

Ni una más: ¿Hay un violador entre nosotros?

Netflix estrena en mayo la serie de ocho episodios Ni una más, que está basada en la novela homónima del español Miguel Sáez Carral y protagonizada por Alma (Nicole Wallace), una chica de 17 años cuya vida cambia radicalmente después de que denuncie en redes una agresión sexual el instituto.